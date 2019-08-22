Украина в пятерке стран с самыми высокими зарплатами фрилансеров

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Украина в пятерке стран с самыми высокими зарплатами фрилансеров
Украина в пятерке стран с самыми высокими зарплатами фрилансеров / unsplash.com

Наша страна занимает 5 позицию в рейтинге стран, где быстро растут доходы фрилансеров. Этот рейтинг сформировала американская финансовая компания Payoneer в по итогам второго квартала этого года.

Данные исследования Payoneer базируются на показателях более 300 тысячах фрилансеров и специалистов по аутсорсингу в сети Payoneer.

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Поэтому за последний год доходы украинских фрилансеров выросли на 36%. В общем, количество украинцев, работающих на аутсорсинге, по сравнению с таким же промежутком прошлого года выросло на 30%.

Україна у п’ятірці країн з найвищими зарплатами фрілансерів

Больше всего фрилансеров в возрасте 25-34 года (54%)

Больше всего на фрилансе работают люди в возрасте 25-34 года (54%). Еще одна численная возрастная группа-35-44 года (23%). На нее приходится 26,9% доходов.

Україна у п’ятірці країн з найвищими зарплатами фрілансерів

Рост количества украинцев, работающих в аутсорсинге

Топ-10 стран с Лучше всего оплачиваемыми фрилансерами

  1. США — 78%
  2. Великобритания — 59%
  3. Бразилия — 48%
  4. Пакистан — 47%
  5. Украина — 36%
  6. Филиппины — 35%
  7. Индия — 29%
  8. Бангладеш — 27%
  9. Россия — 20%
  10. Сербия — 19%

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Теги: Техно Новости Техно IT-бизнес
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