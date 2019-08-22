Украина в пятерке стран с самыми высокими зарплатами фрилансеров

Наша страна занимает 5 позицию в рейтинге стран, где быстро растут доходы фрилансеров. Этот рейтинг сформировала американская финансовая компания Payoneer в по итогам второго квартала этого года.

Данные исследования Payoneer базируются на показателях более 300 тысячах фрилансеров и специалистов по аутсорсингу в сети Payoneer.

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Поэтому за последний год доходы украинских фрилансеров выросли на 36%. В общем, количество украинцев, работающих на аутсорсинге, по сравнению с таким же промежутком прошлого года выросло на 30%.

Больше всего фрилансеров в возрасте 25-34 года (54%)

Больше всего на фрилансе работают люди в возрасте 25-34 года (54%). Еще одна численная возрастная группа-35-44 года (23%). На нее приходится 26,9% доходов.

Рост количества украинцев, работающих в аутсорсинге

Топ-10 стран с Лучше всего оплачиваемыми фрилансерами

США — 78% Великобритания — 59% Бразилия — 48% Пакистан — 47% Украина — 36% Филиппины — 35% Индия — 29% Бангладеш — 27% Россия — 20% Сербия — 19%

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