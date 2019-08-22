Украина в пятерке стран с самыми высокими зарплатами фрилансеров
Наша страна занимает 5 позицию в рейтинге стран, где быстро растут доходы фрилансеров. Этот рейтинг сформировала американская финансовая компания Payoneer в по итогам второго квартала этого года.
Данные исследования Payoneer базируются на показателях более 300 тысячах фрилансеров и специалистов по аутсорсингу в сети Payoneer.
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Поэтому за последний год доходы украинских фрилансеров выросли на 36%. В общем, количество украинцев, работающих на аутсорсинге, по сравнению с таким же промежутком прошлого года выросло на 30%.
Больше всего фрилансеров в возрасте 25-34 года (54%)
Больше всего на фрилансе работают люди в возрасте 25-34 года (54%). Еще одна численная возрастная группа-35-44 года (23%). На нее приходится 26,9% доходов.
Рост количества украинцев, работающих в аутсорсинге
Топ-10 стран с Лучше всего оплачиваемыми фрилансерами
- США — 78%
- Великобритания — 59%
- Бразилия — 48%
- Пакистан — 47%
- Украина — 36%
- Филиппины — 35%
- Индия — 29%
- Бангладеш — 27%
- Россия — 20%
- Сербия — 19%
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