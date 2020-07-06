Петиция относительно законодательного запрета в Украине сети 5G набрала необходимые 25 тысяч голосов. Автор петиции утверждает, что 5G вредит здоровью, именно поэтому требует запретить распространение сети.

"Без клинически подтвержденной доказательной базы относительно безопасности этого вида связи просим не вводить ее в нашей стране!", – пишет автор исследования.

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Почему это абсурд

Сейчас нет никаких доказательств, которые бы доказывали опасность сети 5G. При этом ученые говорят, что слабое неионизирующее излучение от вышек мобильной связи или электромагнитное излучение от смартфона не имеет влияния на человеческий организм.

Например, Международная комиссия по защите от вероятного излучения (ICNIRP) проводила длительное исследование. Результат не удивил – ни один тип радиоволнового излучения, которое используют для сетей 5G, не имеет опасности для здоровья.

Откуда слухи

Об опасности 5G снова начали говорить после вспышки коронавируса. В мире распространяются слухи о связи нового поколения сети и пандемии COVID-19.

Причем, в мире это движение набрало угрожающих масштабов. В частности, в Великобритании произошло несколько поджогов антенн мобильных операторов, чтобы остановить распространение 5G.

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Поэтому как видим, украинские противники 5G выбрали значительно цивилизованный "метод борьбы". Правда, тот факт, что в Украине есть не менее 25 тысяч прогресса немного огорчает.

Как известно, если петиция на сайте президента набирает 25 тысяч подписей, то Администрация Президента должна рассмотреть эту петицию и дать на нее ответ.