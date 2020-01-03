Украинцы из Firefly Aerospace приобщились к разработке ракеты, которую вскоре выведут на орбиту

Американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace, с подразделением в Украине, начала испытания первой ступени ракеты-носителя Alpha. Это является последней важной стадией завершения разработки перед пуском, который предварительно запланирован на 19 февраля.

Тестирования проходят в Остине, штат Техас, США. Медиаменеджер украинского подразделения Firefly Aerospace Юрий Гильшанский сообщил Техно 24 детали испытаний и рассказал, чем занимается украинское подразделение.

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Испытания ракеты Alpha

На стенде Firefly TS2 установили четыре двигателя Reaver. Вскоре специалисты проведут тесты на "горячем огне", которые завершатся многократными 165-секундными отработками полного рабочего цикла.



Firefly Aerospace проводит важные испытания ракеты Alpha

Чем занимается украинское подразделение Firefly Aerospace

В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R&D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием. Цех занимается разработкой элементов ракеты и их непосредственным тестированием перед отправкой в США.

Американская и украинская команды усиленно готовят к запуску ракету-носитель Alpha, которая сможет доставить до 1000 кг полезного груза на низкую околоземную орбиту и до 600 кг на солнечно-синхронную. Запуск состоится на авиабазе Ванденберг в Калифорнии, которая является базой с космодромом военно-воздушных сил США,

– говорит руководитель украинского подразделения компании Александр Дондик.



Украинское подразделение разрабатывает и тестирует элементы ракеты Alpha

Что известно о Firefly Aerospace? Главным инвестором Firefly Aerospace является венчурный фонд Noosphere Ventures, управляющим партнером которого является украинский бизнесмен Макс Поляков. Компания сотрудничает с NASA, военно-воздушными силами США, Aerojet Rocketdyne и другими.



Компания входит в ТОП перспективных космических компаний по версии Bloomberg, а популярное американское издание SpaceNews назвало Firefly Aerospace "прорывом года".

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