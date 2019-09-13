Украинцы массово жалуются на сбой в работе "Приватбанка": что на самом деле произошло
Вечером 13 сентября в работе приложения Privat24 произошел сбой. Кроме того, проблемы были и в работе терминалов "Приватбанка" в супермаркетах и ритейл-сетях.
В соцсетях пользователи пишут, что к банкоматам выстроились огромные очереди. В некоторых магазинах было невозможно рассчитаться картой.
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На горячей линии банка предупреждали, что могут возникать трудности с платежами в "Приват24". Кроме того, возможны проблемы с оплатой в Интернете, зачислением средств на карточку, работой банкоматов, а также оплатой в POS-терминалах.
В "ПриватБанке" причины проблемы пока не назвали. Однако там пока рекомендуют воздержаться от неудачных сделок и подождать, пока неисправности исчезнут. Устранить их обещают уже в ближайшее время.
Отметим, недавно "ПриватБанк" выпустил финальную версию онлайн-банкинга Privat24. Приложение получило обновленный дизайн, который раньше показывали в бета-версии.
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