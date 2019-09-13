Украинцы массово жалуются на сбой в работе "Приватбанка": что на самом деле произошло

83 Читати новину українською
В "ПриватБанке" произошел масштабный сбой
В "ПриватБанке" произошел масштабный сбой / Getty images

Вечером 13 сентября в работе приложения Privat24 произошел сбой. Кроме того, проблемы были и в работе терминалов "Приватбанка" в супермаркетах и ритейл-сетях.

В соцсетях пользователи пишут, что к банкоматам выстроились огромные очереди. В некоторых магазинах было невозможно рассчитаться картой.

Это интересно: FacePay24: новая услуга от ПриватБанк для оплаты лицом

На горячей линии банка предупреждали, что могут возникать трудности с платежами в "Приват24". Кроме того, возможны проблемы с оплатой в Интернете, зачислением средств на карточку, работой банкоматов, а также оплатой в POS-терминалах.

В "ПриватБанке" причины проблемы пока не назвали. Однако там пока рекомендуют воздержаться от неудачных сделок и подождать, пока неисправности исчезнут. Устранить их обещают уже в ближайшее время.

Отметим, недавно "ПриватБанк" выпустил финальную версию онлайн-банкинга Privat24. Приложение получило обновленный дизайн, который раньше показывали в бета-версии.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
7 распространенных признаков опухолей головного мозга
сегодня
19201
Теги: Новости Техно Банки Приватбанк Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 полезных сервисов в Viber
12 сентября 21:07 7 полезных сервисов в Viber
1032
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
12 сентября 10:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 3913
Морской круиз или профессиональная камера: что можно купить вместо нового iPhone 11 Pro Max
11 сентября 18:24 Морской круиз или профессиональная камера: что можно купить вместо нового iPhone 11 Pro Max
293
Презентация iPhone 11: самые смешные мемы из сети
11 сентября 13:08 Презентация iPhone 11: самые смешные мемы из сети
1584
Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
10 сентября 20:03 Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
1847
Новости
Больше новостей
Залиште відгук