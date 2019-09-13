Украинцы массово жалуются на сбой в работе "Приватбанка": что на самом деле произошло

Вечером 13 сентября в работе приложения Privat24 произошел сбой. Кроме того, проблемы были и в работе терминалов "Приватбанка" в супермаркетах и ритейл-сетях.

В соцсетях пользователи пишут, что к банкоматам выстроились огромные очереди. В некоторых магазинах было невозможно рассчитаться картой.

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На горячей линии банка предупреждали, что могут возникать трудности с платежами в "Приват24". Кроме того, возможны проблемы с оплатой в Интернете, зачислением средств на карточку, работой банкоматов, а также оплатой в POS-терминалах.

#Киев #приватбанк не работают их терминалы в Ашан атб- шо уже появилось? Аомагедон — Упоротый Судак (@GlobalGarant) September 13, 2019

ПриватБанк гроші не приймає інше видає. У супермаркеті Ж. Люди на касах нервують. Згадують хто за кого голосував — Stas PerfectWork.net (@PerfectWork_UA) September 13, 2019

Київ #ПриватБанк лежить вже більше години, не працює Приват24, зняття готівки та розрахунок картою. Якраз сьогодні презентували новий дизайн карток та додатку, чудове «покращення» ‍♂️ #ПриватЖиви — Yaroslav Kryzhanivsky (@yarumil) September 13, 2019

внесла на карту через терминал ПриватБанка крупную сумму... а деньги не пришли....WTF?!! #приватбанк ты серьезно? — Alina **** (@aminakislota) September 13, 2019

"Рекомендуем не пользоваться сервисами нашего банка. Ваш Приватбанк" — комментатор v.8 (@comm_824) September 13, 2019

приватбанк полетел сегодня и я не смогла купить себе еды



чувствую себя персонально кибератакованой — cosmo (@lov_m_e) September 13, 2019

В "ПриватБанке" причины проблемы пока не назвали. Однако там пока рекомендуют воздержаться от неудачных сделок и подождать, пока неисправности исчезнут. Устранить их обещают уже в ближайшее время.

Отметим, недавно "ПриватБанк" выпустил финальную версию онлайн-банкинга Privat24. Приложение получило обновленный дизайн, который раньше показывали в бета-версии.

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