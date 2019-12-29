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Украинцы могут покупать новый iPhone с двумя SIM-картами

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iPhone с двумя SIM-картами / iphones

Отныне украинцы могут купить iPhone, который поддерживает работу с двумя SIM-картами. Одна из карт – это электронная SIM-карта.

Об этом Техно 24 сообщили в пресс-службе Алло. С 29 декабря в сети магазинов можно купить iPhone в паре со стартовым пакетом eSIM от мобильного оператора lifecell.

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Что такое eSIM? Это электронная SIM-карта, которая позволяет активировать тарифный план сотовой связи оператора без необходимости использовать физическую карту.

Какие iPhone поддерживают eSIM

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone Xs
  • iPhone Xs Max
  • iPhone Xr

Кроме того, электронную карточку поддерживают некоторые модели iPad и Apple Watch. Однако, поступят ли такие девайсы в продажу в Украине – пока не сообщают.

Как известно, lifecell анонсировал запуск электронной SIM-карты в ноябре. Стоимость стартового пакета составляет 150 гривен. Пользователю нужно отсканировать QR-код с ваучера и выбрать соответствующий тариф.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Apple iPhone Смартфоны Техно
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