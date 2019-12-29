Украинцы могут покупать новый iPhone с двумя SIM-картами

Отныне украинцы могут купить iPhone, который поддерживает работу с двумя SIM-картами. Одна из карт – это электронная SIM-карта.

Об этом Техно 24 сообщили в пресс-службе Алло. С 29 декабря в сети магазинов можно купить iPhone в паре со стартовым пакетом eSIM от мобильного оператора lifecell.

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Что такое eSIM? Это электронная SIM-карта, которая позволяет активировать тарифный план сотовой связи оператора без необходимости использовать физическую карту.

Какие iPhone поддерживают eSIM

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

Кроме того, электронную карточку поддерживают некоторые модели iPad и Apple Watch. Однако, поступят ли такие девайсы в продажу в Украине – пока не сообщают.

Как известно, lifecell анонсировал запуск электронной SIM-карты в ноябре. Стоимость стартового пакета составляет 150 гривен. Пользователю нужно отсканировать QR-код с ваучера и выбрать соответствующий тариф.

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