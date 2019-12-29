Украинцы могут покупать новый iPhone с двумя SIM-картами
Отныне украинцы могут купить iPhone, который поддерживает работу с двумя SIM-картами. Одна из карт – это электронная SIM-карта.
Об этом Техно 24 сообщили в пресс-службе Алло. С 29 декабря в сети магазинов можно купить iPhone в паре со стартовым пакетом eSIM от мобильного оператора lifecell.
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Что такое eSIM? Это электронная SIM-карта, которая позволяет активировать тарифный план сотовой связи оператора без необходимости использовать физическую карту.
Какие iPhone поддерживают eSIM
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone Xr
Кроме того, электронную карточку поддерживают некоторые модели iPad и Apple Watch. Однако, поступят ли такие девайсы в продажу в Украине – пока не сообщают.
Как известно, lifecell анонсировал запуск электронной SIM-карты в ноябре. Стоимость стартового пакета составляет 150 гривен. Пользователю нужно отсканировать QR-код с ваучера и выбрать соответствующий тариф.
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