Украинцы покорили Британию: почему стартап Poptop сумел привлечь 22 миллиона гривен инвестиций

Созданный украинцем Евгением Шестопалом и Игнатом Тхоровским стартап Poptop сумел привлечь 780 тысяч долларов (21,7 миллиона гривен) инвестиций. Поэтому платформа вышла на окупаемость и основатели эти деньги хотят вложить в динамическое развитие: расширить штат, улучшить маркетинг и внедрить новые технологии.

Об этом главный исполнительный директор (CEO) Poptop Евгений Шестопал рассказал в комментарии ресурса AIN.

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По словам основателя платформы, деньги поступили от Сообщества ангельских инвесторов Dow Schofield Watts (более 30 ангельских инвесторов), частного инвестора Рода Балмера и британского фонда Northstar Ventures.

Заметим, что Род Балмер, который инвестировал в стартап на правах ангельского инвестора, займет позицию non-executive (независимый директор) в совете директоров компании и будет помогать в развитии проекта. Ранее британец работал исполнительным директором крупной международной компании Co-op Group, число сотрудников которой только в Великобритании превышало 70 тысяч человек, а с недавних пор занимается частными инвестициями.

Как убеждает Шестопал, это уже не первые привлеченные средства – в частности, в 2017 году стартап привлек 120 тысяч фунтов (4,1 миллиона гривен) от Northstar Ventures и основателя компании Ciklum Торбен Майгарда. Последний также в 2015 году инвестировал еще 30 тысяч долларов (832 тысячи гривен).

Poptop уже вышел на окупаемость. Инвестиции привлекались для более динамичного развития стартапа. Таким образом, деньги будут потрачены на несколько направлений. Это, в частности разработка и внедрение новых технологий, как, к примеру, функция мгновенного бронирования. Часть потраченных средств будет направлена ​​и на маркетинг Poptop на английском и глобальном рынках, поскольку в будущем стартап планирует выходить на международный рынок. Также инвестируем в набор команды – в следующем году мы планируем вырасти по количеству людей в три раза: до 40-45 человек. Набирать же людей будем в офисы как в Киеве, так и в Ньюкасле. В Украине стартап заинтересован в разработчиках, продакт-менеджерах, дизайнерах, data-аналитиках, а также людях для команды маркетинга,

– говорит он.

Что такое Poptop?

Это онлайн-платформа для планирования мероприятий, работающая на рынке Британии (основной рынок), а также Украины (вспомогательный). Схема работы следующая: клиент размещает запрос о предоставление услуг на мероприятие (в основном это сфера развлечений – организация кейтеринга, трансфер, музыкальное сопровождение) на платформе, а исполнитель – получает там заявку и берется за ее исполнение. Стартап получает комиссию от исполнителя в размере 7% от стоимости заказа. Дополнительный заработок идет за счет необязательной premium-подписки для исполнителей: оформив подписку, можно получать больше заказов.

Основали стартап два украинца – Евгений Шестопал (CEO) и Игнат Тхоровский (CTO) в 2014 году в Украине, а в 2015-ом Poptop запустили на британский рынок. Он выглядел более перспективным для развития, основная масса заказов приходит оттуда. Сейчас у стартапа 15 сотрудников и два офиса: в Киеве и британском городе Ньюкасл.

CEO Poptop то же время отметил, что индустрия планирования и организации ивентов достаточно устаревшая.

Наша идея заключается в том, чтобы сделать бронирование услуги мгновенным. По аналогии с Booking.com: выбрал отель, ввел карту и все готово. Я не хочу ничего ждать – мне нужно знать все здесь и сейчас. Следовательно, внутри команды разработан специальный калькулятор, который на основе введенных клиентом параметров сразу выдает цену и если она подходит, то формируется бронирование. Также мы работаем над сбором пакетных предложений и их продажей. Например, свадьба. Отдельно это ряд услуг: оформление локации, музыка, трансфер, кейтеринг и тому подобное. Сейчас клиент заказывает все отдельно. Мы же планируем собрать полный "пакет" услуг и продать все вместе,

– рассказал он.

Также Шестопал добавил, что сейчас на рынке Великобритании подобной Poptop услуги нет, а ее внедрение позволит более активно развиваться и получить больше заказов за счет увеличения конверсии клиентов.

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"Мы – продуктовый стартап, у нас есть своя платформа. Поэтому нам нужны люди, которые готовы влиться в работу сразу. Мы привлекли средства и планируем агрессивно нанимать людей, закрывать десятки позиций в Украине и Великобритании. Сейчас для меня – это одна из первоочередных задач", – подытожил Шестопал.

Напомним, недавно американская компания Snap, которая разработала мессенджер Snapchat, купила стартап Teleport Future Technologies, известный по приложению Teleport, которое реалистично меняет цвет волос на фото. СЕО и соучредитель платформы – 20-летний украинец Владислав Уразов.

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