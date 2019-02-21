Украинцы попали в рейтинг самых инновационных компаний в мире

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Компания Grammarly
Компания Grammarly / jobs.dou.ua

Сразу две украинские компании – Grammarly и MacPaw – попали в рейтинг наиболее инновационных компаний в мире. Рейтинг составило издание Fast Company.

Как сообщает ain.ua, Grammarly и MacPaw попали в расширенную версию рейтинга, где компании разбиты по категориям.

В частности, Grammarly занимает 7 место из десяти в категории "Искусственный интеллект", а MacPaw – девятое в категории "Европа". Первая компания попала в рейтинг за "предположения, как мы можем улучшить наше письмо", а второй – за создание "Netflix для приложений на Mac".

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А вот лидерами рейтинга топ-50 наиболее инновационных компаний стали Meituan Dianping, Grab, и НБА.

Что такое Grammarly?
Это сервис для проверки грамматики, работающий на базе искусственного интеллекта. Приложение повышает качество письменного общения, учитывая индивидуальный стиль пользователя и его коммуникативные цели, предлагая исправления, которые делают текст грамматически, стилистически и структурно правильным

Что такое Setapp от MacPaw?
Это сервис, создавший некий "магазин в магазине" на площадке App Store. За год стартап набрал 15 тысяч платных клиентов. А Setapp и попала в список номинантов американской стартап-премии ProductHunt.

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Теги: Техно IT-бизнес
Источник: 24 Канал
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