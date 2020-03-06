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Украинцы раскупили всю партию электрокаров Porsche на 2020 год

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Украинские автолюбители раскупили всю партию электроавтомобилей Porsche Taycan, которая была предусмотрена на весь 2020 год. При том это произошло еще до официальной презентации автомобиля в Украине.

Об этом сообщило издание Autogeek, ссылаясь на официального импортера Виннер Импортс Украина.

Детали

Правда, на весь 2020 год в Украину должны поступить 73 электрокара Porsche Taycan.

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Официальная презентация Porsche Taycan в Украине должна состояться 20 марта. Сейчас в нашу страну ввезли первые два электрокара немецкого бренда.


В Украину должны поступить 73 модели

Цена

  • На украинском рынке модель Porsche Taycan 4S стоит 2,6 миллиона гривен
  • Taycan Turbo оценен в 3,76 миллионов гривен
  • А за модель Taycan Turbo S нужно заплатить минимум 4,57 миллиона гривен.

Правда, цена может быть несколько другой, так как зависит от курса валют на момент покупки.

Как говорят эксперты, в 2020 году продажи электромобилей в Украине выросли на треть. Правда, рост спроса на электрокары в январе произошел из-за продажи подержанных моделей.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Авто Porsche IT-бизнес
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