Украинцы раскупили всю партию электрокаров Porsche на 2020 год
Украинские автолюбители раскупили всю партию электроавтомобилей Porsche Taycan, которая была предусмотрена на весь 2020 год. При том это произошло еще до официальной презентации автомобиля в Украине.
Об этом сообщило издание Autogeek, ссылаясь на официального импортера Виннер Импортс Украина.
Детали
Правда, на весь 2020 год в Украину должны поступить 73 электрокара Porsche Taycan.
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Официальная презентация Porsche Taycan в Украине должна состояться 20 марта. Сейчас в нашу страну ввезли первые два электрокара немецкого бренда.
В Украину должны поступить 73 модели
Цена
- На украинском рынке модель Porsche Taycan 4S стоит 2,6 миллиона гривен
- Taycan Turbo оценен в 3,76 миллионов гривен
- А за модель Taycan Turbo S нужно заплатить минимум 4,57 миллиона гривен.
Правда, цена может быть несколько другой, так как зависит от курса валют на момент покупки.
Как говорят эксперты, в 2020 году продажи электромобилей в Украине выросли на треть. Правда, рост спроса на электрокары в январе произошел из-за продажи подержанных моделей.
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