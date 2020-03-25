Украинцы разрабатывают приложение, которое будет предупреждать о вероятности заражения COVID-19

Украинский институт будущего (UIF) работает над разработкой приложения, которое поможет выявлять и предупреждать потенциально больных коронавирусом. Будущее приложение должно определять симптомы COVID-19, а также информировать всех, кто контактировал с потенциальным больным.

Как рассказал исполнительный директор Украинского института Будущего (UIF) Виктор Андросов, они планируют представить приложение уже в ближайшие несколько дней.

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Как будет работать приложение

По словам Андрусива, будущий приложение будет выполнять несколько ключевых функций программы:

тестирование симптомов

информирование всех, кто контактировал с потенциальным больным;

инструктаж пользователя относительно перечня шагов, которые нужно сделать в случае подозрения на COVID-19;

предварительная запись в больницы, аптеки, магазины;

геолокации ближайших случаев заболевания;

push-сообщения о важных новостях, что касается распространения коронавируса

На разработку этого приложения обратил внимание владелец портала Doc.ua, соруководитель штаба борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Киеве, Игорь Лиски. Он призвал представителей ИТ-бизнеса принять участие в разработке этой программы, а также профинансировать его запуск.

"Кто может быстро и качественно сделать или профинансировать, обращайтесь к Виктору Андрусиву", – добавил бизнесмен.

По состоянию на утро 25 марта в Украине лабораторно подтвердили 113 случаев заражения коронавируса. 4 случая закончились смертью.

Жертвами коронавируса стали женщины в Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также 25 марта стало известно о смерти мужчины, он жил на Тернопольщине. Еще три украинки умерли от коронавируса в Италии.

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