Украинцы разработали девайс, который борется с комарами и безопасен для человека

Украинский стартап Mosquito Control Ltd (SEMCS) создал интересный девайс, который может решить проблему укусов комаров. Причем устройство уничтожает комаров естественным путем.

Как пишет tech.liga.net, украинцы разработали ловушки для комаров, которые устанавливают в местах их проживания.

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Как известно, ежегодно в мире более 300 миллионов людей ежегодно заражаются болезнями, которые переносят комары, в частности малярию.

Как работает девайс? Это ловушка в виде живого существа. При этом разработчики использовали природные аттрактанты, CO2 и тепло. Антимоскитная установка не использует вредных для здоровья людей веществ и безопасна для окружающей среды.



Ловушка на комаров

Как объяснили разработчики, сейчас обработка от комаров проходит с использованием пестицидов. Это вредно не только для самих насекомых но и для людей. При этом на обработку пол акра земли таким образом необходимы расходы 6 тысяч долларов в течение 5 лет. В то же время их разработка обойдется за этот же период времени в три раза дешевле.

Кстати, девайс уничтожает только комаров-самок, которые кусают людей. А самцы остаются невредимыми.

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