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Украинцы разработали почтомат для подогрева пищи: как он работает

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Почтомат для подогрева пищи / ain.ua

IT-компания OMNIC разработала устройство, которое автоматизирует работу уличных заведений быстрого питания. Это некий "почтомат" для еды с двусторонней загрузкой. То есть можно заказать и оплатить еду и самостоятельно забрать ее из устройства.

Как передает ain.ua, эта разработка позволяет исключить взаимодействие с сотрудником заведения при заказе еды.

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"Во время автоматизации вы вводите номер заказа, сотрудник на складе доставляет товар в ячейку, и вы получаете сообщение с кодом открытия вашей ячейки", – рассказала директор по развитию OMNIC Анна Снитко.

По ее словам, стоимость внедрения такой системы стартует от 10 тысяч долларов, в зависимости от количества центров, бизнес-процессов и уровня автоматизации.

Сейчас такая система внедрена на территории киевского ВДНХ на базе пространства OmniCampus. В нем можно купить бургеры и десерты.

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Такой почтомат для подогрева пищи уже есть в Киеве

Как это работает система:

  • Клиент создает заказ через терминал и оплачивает;
  • Заказ получают сотрудники и готовят его;
  • Когда заказ приготовили, то его кладут в ячейку (back door);
  • Клиент получает сообщение и забирает его со своей стороны.


Что известно о OMNIC?
Это украинская IT-компания, которая работает над разработкой решений для самообслуживания в сферах ритейла и логистики. За 7 лет работы компания зарегистрировала 42 патента, причем не только в Украине, но и в Беларуси, Франции, Польше и США. Среди крупнейших заказчиков OMNIC: Carrefour, "Новая Почта", Justin, Rozetka, Meest Express.

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Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес Новости Киева
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