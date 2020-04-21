Украинцы разработали робота-полицейского: что он умеет

Украинская компания "Инфоком ЛТД" разработала робота, которого можно использовать для удаленного патрулирования улиц. Это позволит уменьшить контакты между полицейскими и гражданами во время карантина.

Как передает ldc.org.ua, этот робот может патрулировать улицы и даже применять слезоточивый газ.

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Робота-полицейского "Инфоком ЛТД" разработала на основе собственной роботизированной платформы "Скорпион".

Где применять

Машина может автономно двигаться по заданному маршруту и обходить препятствия. Управление может выполнять человек, стоящий на платформе, или дистанционно – с помощью мобильного приложения или жестами и голосом.

Такой полицейский особенно актуален во время пандемии / ldc.org.ua

Робот дополнительно укомплектован таким оборудованием:

баллоном со слезоточивым газом

стробоскопом-мигалкой и маячком

монитором, громкой связью и микрофоном для общения

радаром

тепловизором для измерения температуры тела человека

камерой с углом обзора 360 градусов и 30-ти кратным зумом

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