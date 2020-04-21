Украинцы разработали робота-полицейского: что он умеет
Украинская компания "Инфоком ЛТД" разработала робота, которого можно использовать для удаленного патрулирования улиц. Это позволит уменьшить контакты между полицейскими и гражданами во время карантина.
Как передает ldc.org.ua, этот робот может патрулировать улицы и даже применять слезоточивый газ.
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Робота-полицейского "Инфоком ЛТД" разработала на основе собственной роботизированной платформы "Скорпион".
Где применять
Машина может автономно двигаться по заданному маршруту и обходить препятствия. Управление может выполнять человек, стоящий на платформе, или дистанционно – с помощью мобильного приложения или жестами и голосом.
Такой полицейский особенно актуален во время пандемии / ldc.org.ua
Робот дополнительно укомплектован таким оборудованием:
- баллоном со слезоточивым газом
- стробоскопом-мигалкой и маячком
- монитором, громкой связью и микрофоном для общения
- радаром
- тепловизором для измерения температуры тела человека
- камерой с углом обзора 360 градусов и 30-ти кратным зумом
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