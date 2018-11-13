Украинцы резко потеряли интерес к iPhone за прошлый год

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Украинцы вдвое меньше покупают iPhone
Украинцы вдвое меньше покупают iPhone / Фото из открытых источников

В течение 2018 года украинцы почти вдвое меньше покупали iPhone, чем в прошлом году. Если быть точными, то смартфонов Apple в Украине купили на 43% меньше.

Об этом пишет tech.liga.net, ссылаясь на данные торговой сети MOYO.

Не изменила ситуацию даже осенняя презентация Apple, во время которой представили новые флагманы iPhone Xs, iPhone Xs Max и более доступный вариант iPhone Xr. Первые две модели уже доступны на украинском рынке. Но пользователи не спешат их покупать.

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Так, согласно статистике MOYO, за первые 10 месяцев 2018 года снизилась заинтересованность и относительно восстановленных iPhone – она снизился на 48%.

В компании предполагают, что снижение спроса на iPhone может быть связано с высокой стоимостью новых моделей, а также усилением позиций китайских брендов на украинском рынке.

Українці різко втратили інтерес до iPhone

Такое изменение может быть связано с ростом популярности китайских брендов

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Теги: Техно Смартфоны Apple iPhone
Источник: Техно
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