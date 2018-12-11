Украинцы резко увеличили количество просмотров на PornHub

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Украина попала в 20 стран, которые наиболее активно смотрят PornHub
Украина попала в 20 стран, которые наиболее активно смотрят PornHub

Популярный сервис с видеоконтентом для взрослых PornHub тоже решил подвести итоги 2018 года и обнародовал рейтинг использования видеоконтента в разных странах.

Как пишет издание itc.ua Украина впервые вошла в Топ-20 стран с наибольшим трафиком на PornHub. В этом году страна занимает 16 место, поднявшись за последний год сразу на 11 мест вверх.

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Українці різко збільшили кількість переглядів на PornHub

Рейтинг стран за просмотром PornHub

В порносайте сообщили, что этот прирост обеспечили совершенно новые пользователи платформы, что хорошо видно по существенным изменениям в предпочтениях контента. В частности, на 367% вырос запрос "Аниме", на 113% – "Хентай" и на 79% – "Мультфильм".

Українці різко збільшили кількість переглядів на PornHub

Предпочтения украинцев

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Теги: Порно Техно Интернет
Источник: Техно
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