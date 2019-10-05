Украинцы сняли трейлер новой игры Ubisoft: видео
Украинская студия Family Production создала трейлер к новой игре компании Ubisoft – Tom clancy's Ghost Recon Breakpoint. Съемки ролика проходили в украинских Карпатах.
Как рассказали в студии, у них вышел кинематографический трейлер длиной в почти пять минут.
"А вот и вышла наша работа, которую в Карпатах снимали. Мне так нравится, что я писяюсь кипятком и смотрела уже раз 10", – эмоционально радуется работница Family Production.
В комментариях пользователи тоже отмечают, что работа получилась очень достойная.
Трейлер игры Tom clancy's Ghost Recon Breakpoint: видео
Что известно о Tom clancy's Ghost Recon Breakpoint? Эта серия стала 11 из франшизы. Сиквел к игре вышел в 2017 году и имел название Ghost Recon Wildlands. Новую игру можно проходить как в одиночку, так и в команде до четырех игроков.
Действие игры происходит в открытом мире на вымышленном острове Ауро в Тихом океане. Игрок является "Призраком" Номадом, отправленным на остров для расследования серии беспорядков, связанных с технологией военных разработок Skell, базирующейся на острове.
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