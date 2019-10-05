Украинцы сняли трейлер новой игры Ubisoft: видео

Украинская студия Family Production создала трейлер к новой игре компании Ubisoft – Tom clancy's Ghost Recon Breakpoint. Съемки ролика проходили в украинских Карпатах.

Как рассказали в студии, у них вышел кинематографический трейлер длиной в почти пять минут.

А ось і вийшла наша робота, яку в Карпатах знімали. Мені так подобається, що я пісяюсь окропом і дивилась вже разів з 10.



Watch “Ubisoft Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint” on #Vimeo https://t.co/3UHYyKoefU — Наталія (@NataliaPiskova) October 4, 2019

"А вот и вышла наша работа, которую в Карпатах снимали. Мне так нравится, что я писяюсь кипятком и смотрела уже раз 10", – эмоционально радуется работница Family Production.

В комментариях пользователи тоже отмечают, что работа получилась очень достойная.

Трейлер игры Tom clancy's Ghost Recon Breakpoint: видео

Что известно о Tom clancy's Ghost Recon Breakpoint? Эта серия стала 11 из франшизы. Сиквел к игре вышел в 2017 году и имел название Ghost Recon Wildlands. Новую игру можно проходить как в одиночку, так и в команде до четырех игроков.

Действие игры происходит в открытом мире на вымышленном острове Ауро в Тихом океане. Игрок является "Призраком" Номадом, отправленным на остров для расследования серии беспорядков, связанных с технологией военных разработок Skell, базирующейся на острове.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно