Украинцы сняли трейлер новой игры Ubisoft: видео

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Украинцы сняли трейлер игры Tom clancy's Ghost Recon Breakpoint
Украинцы сняли трейлер игры Tom clancy's Ghost Recon Breakpoint / gamespot.com

Украинская студия Family Production создала трейлер к новой игре компании Ubisoft – Tom clancy's Ghost Recon Breakpoint. Съемки ролика проходили в украинских Карпатах.

Как рассказали в студии, у них вышел кинематографический трейлер длиной в почти пять минут.

"А вот и вышла наша работа, которую в Карпатах снимали. Мне так нравится, что я писяюсь кипятком и смотрела уже раз 10", – эмоционально радуется работница Family Production.

В комментариях пользователи тоже отмечают, что работа получилась очень достойная.

Трейлер игры Tom clancy's Ghost Recon Breakpoint: видео

Ubisoft Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint from FAMILY PRODUCTION on Vimeo.

Что известно о Tom clancy's Ghost Recon Breakpoint? Эта серия стала 11 из франшизы. Сиквел к игре вышел в 2017 году и имел название Ghost Recon Wildlands. Новую игру можно проходить как в одиночку, так и в команде до четырех игроков.

Действие игры происходит в открытом мире на вымышленном острове Ауро в Тихом океане. Игрок является "Призраком" Номадом, отправленным на остров для расследования серии беспорядков, связанных с технологией военных разработок Skell, базирующейся на острове.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Игры
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