Украинцы создали кобуру для смартфона

Одесская команда AGE выпустила новую версию кобуры для смартфонов под названием Phonster Z. Новинку представили на сообществе Kickstarter. Всего за сутки разработка собрала в шесть раз больше изначально заявленной суммы.

Ain.ua сообщает, что украинцы собрали на Kickstarter 30 000 долларов.

Phonster Z – это чехол для смартфона. В нем можно хранить и другие вещи. Он изготовлен из эко-кожи и имеет форму кобуры. Также разработчики добавили некоторые металлические детали для более надежного крепления.

Читайте также: В Индии создали очень доступные беспроводные наушники

Также чехол стал водонепроницаемым.

Вместе с этим AGE выпустила сумку Phonster Z Tablet, которую можно носить на груди или через плечо. В такой сумке можно разместить смартфон, павербанк, зарядку, а также документы или что-то подобное.



Сумка Phonster Z Tablet

Новинки поступят в продажу в мае 2019 года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно