Украинцы создали кобуру для смартфона

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Чехол Phonster Z
Чехол Phonster Z / ain.ua

Одесская команда AGE выпустила новую версию кобуры для смартфонов под названием Phonster Z. Новинку представили на сообществе Kickstarter. Всего за сутки разработка собрала в шесть раз больше изначально заявленной суммы.

Ain.ua сообщает, что украинцы собрали на Kickstarter 30 000 долларов.

Phonster Z – это чехол для смартфона. В нем можно хранить и другие вещи. Он изготовлен из эко-кожи и имеет форму кобуры. Также разработчики добавили некоторые металлические детали для более надежного крепления.

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Также чехол стал водонепроницаемым.

Вместе с этим AGE выпустила сумку Phonster Z Tablet, которую можно носить на груди или через плечо. В такой сумке можно разместить смартфон, павербанк, зарядку, а также документы или что-то подобное.

Сумка Phonster Z Tablet
Сумка Phonster Z Tablet

Новинки поступят в продажу в мае 2019 года.

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Теги: Гаджеты Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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