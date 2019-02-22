Украинцы создали офисный органайзер с беспроводной зарядкой

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Органайзер Stealtho
Органайзер Stealtho / kickstarter.com

Украинская команда выпустила интересный девайс – настольный органайзер Stealtho для офисного стола. Его представили на сообществе Kickstarter и за сутки разработка собрала необходимые 20 000 долларов.

Сейчас на счету компании уже более 26 тысяч долларов.

Кстати, это уже не первый успешный проект украинцев на Kickstarter. В прошлом году команда представила инновационные колеса для офисных стульев. Этому проекту тоже удалось собрать необходимое количество средств.

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Что "умеет" Stealtho. Это модульный настольный органайзер для бумаг, канцелярии и гаджетов. Его можно использовать как:

  1. Порт для подключения техники;
  2. Подставку для наушников;
  3. Доску для написания заметок;
  4. Подставку для документов;
  5. Подставку для канцелярии.

Stealtho

Stealtho имеет беспроводную зарядку

И одна из действительно весомых преимуществ органайзера – беспроводная зарядка. Большинство современных флагманских смартфонов, а также другие девайсы могут заряжаться с ее помощью

Цена. Стоимость органайзера начинается от 69 долларов (почти 2 тысячи гривен). Но уже после кампании стоимость устройства будет составлять 180 долларов (5 тысяч гривен). Новинка поступит в продажу ориентировочно в августе.

Stealtho

Stealtho поможет систематизировать работу

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Теги: Техно Новости Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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