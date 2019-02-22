Украинцы создали офисный органайзер с беспроводной зарядкой
Украинская команда выпустила интересный девайс – настольный органайзер Stealtho для офисного стола. Его представили на сообществе Kickstarter и за сутки разработка собрала необходимые 20 000 долларов.
Сейчас на счету компании уже более 26 тысяч долларов.
Кстати, это уже не первый успешный проект украинцев на Kickstarter. В прошлом году команда представила инновационные колеса для офисных стульев. Этому проекту тоже удалось собрать необходимое количество средств.
Читайте также: Украинцы создали кобуру для смартфона
Что "умеет" Stealtho. Это модульный настольный органайзер для бумаг, канцелярии и гаджетов. Его можно использовать как:
- Порт для подключения техники;
- Подставку для наушников;
- Доску для написания заметок;
- Подставку для документов;
- Подставку для канцелярии.
Stealtho имеет беспроводную зарядку
И одна из действительно весомых преимуществ органайзера – беспроводная зарядка. Большинство современных флагманских смартфонов, а также другие девайсы могут заряжаться с ее помощью
Цена. Стоимость органайзера начинается от 69 долларов (почти 2 тысячи гривен). Но уже после кампании стоимость устройства будет составлять 180 долларов (5 тысяч гривен). Новинка поступит в продажу ориентировочно в августе.
Stealtho поможет систематизировать работу
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно