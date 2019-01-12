Украинцы создали реалистичного "тамагочи", которого можно увидеть в 3D

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Украинцы создали реалистичного "тамагочи"
Украинцы создали реалистичного "тамагочи"

Украинские разработчики создали мобильное приложение Animar, которое вернет нас в 90-е. Приложение предлагает поиграть с усовершенствованной версией знаменитого "тамагочи". Правда, сейчас пользователи могут увидеть реалистичных зверушек в дополненной реальности.

Об этом рассказали сами разработчики.

В приложении Animar можно выбрать одного из воспитанников. В перечне есть тигр, панда, слон, морской котик и пингвин.

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Установив приложение, пользователи должны заботиться о выбранном любимце. Например, кормить его, поднимать ему настроение и поддерживать в форме играя в футбол, баскетбол и регби. Кроме того, теперь можно снимать фото и видео с "тамагочи" и делиться ими в соцсетях.

"Реалистичные 3D модели, анимации и голоса, создадут эффект максимального присутствия животных рядом с вами. Покажут, что они тоже могут чувствовать как и мы. Радоваться и грустить. Любить и дарить нам свое тепло", – говорят создатели приложения.

Украинцы создали реалистичного "тамагочи": видео

Кстати, с помощью приложения, разработчики хотят привлечь внимание к угрозе исчезновения более 40% всех живых существ на планете, в основном из-за деятельности человека.

Сейчас приложение доступно на устройствах, которые работают на базе iOS. Впоследствии обещают доступ и для пользователей Android.

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Теги: Техно Искусственный интеллект
Источник: Техно
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