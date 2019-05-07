Украинцы создали робота для поиска по Уголовному кодексу
Можно искать статьи по текстам и номерами. Бот работает в мессенджере Telegram.
Команда проекта "Суд на ладони" и запустила бота для поиска статей Уголовного кодекса Украины – criminal_code_ukr_bot. Об этом сообщили создатели проекта.
Читайте также: Китайцы "продали" виртуального ведущего новостей: интересные детали
Чтобы найти необходимую статью, нужно ввести ключевое слово – и бот предложит соответствующие статьи из кодекса.
Вот так работает "криминальный" бот
Если ввести номер статьи бот выдаст саму статью и похожие материалы. Услуги бота уже доступны всем пользователям сервиса Telegram.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно
Источник: Техно 24
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии