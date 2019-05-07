Украинцы создали робота для поиска по Уголовному кодексу

Можно искать статьи по текстам и номерами. Бот работает в мессенджере Telegram.

Команда проекта "Суд на ладони" и запустила бота для поиска статей Уголовного кодекса Украины – criminal_code_ukr_bot. Об этом сообщили создатели проекта.

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Чтобы найти необходимую статью, нужно ввести ключевое слово – и бот предложит соответствующие статьи из кодекса.



Вот так работает "криминальный" бот

Если ввести номер статьи бот выдаст саму статью и похожие материалы. Услуги бота уже доступны всем пользователям сервиса Telegram.

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