Украинцы создали робота для поиска по Уголовному кодексу

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Украинцы создали робота для поиска по Уголовному кодексу
Украинцы создали робота для поиска по Уголовному кодексу / Unsplash

Можно искать статьи по текстам и номерами. Бот работает в мессенджере Telegram.

Команда проекта "Суд на ладони" и запустила бота для поиска статей Уголовного кодекса Украины – criminal_code_ukr_bot. Об этом сообщили создатели проекта.

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Чтобы найти необходимую статью, нужно ввести ключевое слово – и бот предложит соответствующие статьи из кодекса.

Ось так працює
Вот так работает "криминальный" бот

Если ввести номер статьи бот выдаст саму статью и похожие материалы. Услуги бота уже доступны всем пользователям сервиса Telegram.

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Теги: Новости Техно Техно Telegram Искусственный интеллект
Источник: Техно 24
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