Украинцы создали сервис, упрощающий планирование путешествия

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Сервис для планирования путешествия
Сервис для планирования путешествия / nbcnews.com

Львовяне запустили сервис, который пригодится во время планирования путешествия. Он получил название ZIBRAV, и должен упростить подбор вещей для путешествия.

Как рассказали организаторы, сейчас сервис доступен в beta-режиме, пока что пользователи смогут использовать не весь функционал ZIBRAV.

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Для чего нужен сервис? Как объяснили разработчики, когда люди собираются в путешествие, то обязательно готовят список необходимых вещей. Это может быть документ в Excel, письмо, написанное от руки, или заметки в смартфоне. Однако, формируя список, нужно учитывать погоду, особенности местности и другие коррективы, о которых туристы могут забыть.

"Все эти проблемы мы решаем одним сервисом. Zibrav сам составляет список нужных вещей, который можно подстроить под свои нужды – добавить что-то нужное, убрать лишнее. Zibrav подсказывает, что понадобится в той местности, куда вы собираетесь и при той погоде, которая вас там встретит. Zibrav подбирает нужное для того, что вы собираетесь делать в путешествии... забыть что-то будет трудно, потому что при паковании можно отмечать то, что уже в чемодане/рюкзаке", – объясняет создатель сервиса Сергей Немирский.

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Теги: Техно Новости Техно Интернет Стартап Путешествия
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