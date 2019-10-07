Украинцы создали стартап, улучшающий обслуживание в кафе

Студенты из Ужгорода разработали стратап, который оптимизирует сферу обслуживания. Он получил название QRWaiter. С его помощью можно оформить заказ, изменить официанта, узнать время подачи заказанного блюда и рассчитаться.

Как пишет издание posteat.ua, приложение предоставляет доступ к меню заведений онлайн.

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Для чего оно нужно? Чтобы улучшить сервис в заведениях. Идея к ребятам пришла тогда, когда одному из них перепутали заказ в кафе.

Сейчас приложение QRWaiter работает в шести заведениях Ужгорода. При чем сейчас доступна бесплатная подписка на две недели. Далее она становится платной. Для заведений стоимость QRWaiter на десять столиков составляет 20 долларов (500 гривен).

Как пользоваться? Чтобы запустить опции на QRWaiter, пользователю нужно отсканировать QR-код. После этого пользователь получит доступ к меню заведения. Через приложение можно сделать заказ, который бармен или повар увидит в Telegram. Если время ожидания блюда или напитка превышено – сотрудник получает напоминание.

Приложение доступно для устройств на базе iOS или Android.

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