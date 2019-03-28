Украинцы создали уникальный стартап: больше не нужно беспокоиться о питьевой воде

Устройство измеряет количество воды в бутылях и заранее предлагает хозяину заказать доставку воды.

Украинский стартап Ally представил одноименную подставку для бутылей воды, которая делает так, чтобы в офисе никогда не заканчивалась вода. Об этом сообщает AIN.ua.

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Подставка устанавливается под бутыль и коннектится к Wi-Fi. Когда вода заканчиваться, гаджет отправит сообщение владельцу в мессенджер: Telegram, Viber или Messenger, с предложением заказать новую. Через чат-бота Ally автоматически предложит время доставки и сформирует заказ, а пользователю нужно будет только подтвердить списание средств.

Создатели отмечают, что подставка со временем начинает понимать, в какое время владелец активно пьет воду и тогда начинает предлагать оптимальное время доставки.



В компании Ally сегодня работают 7 человек

Стартап Ally основали Роман Калисецкий, соучредитель IT-компании Artua, а также офицеры запаса Павел Клименко и Роман Свитлык. Всего в команде сейчас работает семь человек.

Идею разумной подставки придумал Роман Калисецкий. В его офисе были проблемы с доставкой воды и чтобы решить эту проблему, Роман придумал примитивные весы, которые анализировали наполненность бутыли и автоматически отправляли заказ в интернет-магазин. Через полгода он отметил, что потребление воды в офисе увеличилась на 40% – и понял, что это может быть выгодно компаниям из этой сферы.

Команда провела около 20 интервью с потенциальными клиентами и определила две главные проблемы при доставке воды:

клиентам надоедают телефонные звонки для оформления заказа;

воду привозят в неподходящее время.

Вокруг этих моментов и строилось предложение стартапа. Учредители Ally обратились с идеей в компанию IDS Borjomi Ukraine, которая занимается доставкой воды "Аляска" и "Моршинская". После переговоров стартап получил возможность работать с информационной системой компании и продолжил развивать продукт.



Украинцы создали уникальный стартап, что облегчит доставку воды

В команде отмечают, что сумма инвестиций в Ally исчисляется "сотнями тысяч долларов". Сейчас стартап обслуживает более 80 клиентов – это как обычные пользователи, так и корпоративные. К тому же Ally произвел первую партию из 1000 подставок и уже вышел с ней в продажу.

Стартап ведет переговоры о закупке большой партии. Продуктом также заинтересовались компании из Европы и ОАЭ. Кроме этого, команда работает над аналогичным устройством для кулеров.

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