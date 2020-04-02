Украинцы создали заставки для смартфона с правилами защиты от коронавируса
Украинцы разработали оригинальные заставки для смартфонов, которые призывают соблюдать гигиену рук и устройств, чтобы защитить пользователя от поражения коронавирусом.
Заставки разработал портал Platfor.ma. На картинках людям напоминают основные правила гигиены, например, как можно чаще мыть и дезинфицировать руки, не трогать лицо, сохранять дистанцию, позвонить родным.
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Обои можно скачать по ссылке.
"Обычно люди касаются своего смартфона около 80 раз в день. А вы, возможно, и все 100. Мы предлагаем использовать эту старую привычку для построения новых, которые способны спасать жизни", – говорят создатели заставок.
Болезни, которые передает смартфон
В первую очередь, это вирус COVID-19. Ведь он может жить на гладких поверхностях от нескольких часов до нескольких дней.
Обои призывают мыть руки / platfor.ma
Также через смартфон можно подхватить и обычный грипп или простуду.
На поверхности девайса могут "жить" патогенные штаммы кишечной палочки, антибиотикорезистентные стафилококки или стрептококки и др. Они могут стать возбудителями кишечных и кожных инфекций, повысить риски острого кишечного отравления и тому подобное.
Поэтому не забывайте мыть руки и протирать свой смартфон.
Как правильно мыть руки / 24 канал
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