Украинцы установили рекорд во время черной пятницы – данные Приватбанка

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Сколько украинцы потратили в черную пятницу
Сколько украинцы потратили в черную пятницу / rau.ua

Во время черной пятницы украинцы сделали 3,2 миллиона покупок через терминалы Приватбанка на сумму более миллиарда гривен. Это рекордный показатель за последние годы.

Об этом сообщили в Приватбанке, пишет ain.ua.

Этот показатель превышает среднесуточную норму в 10 раз.

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Кроме того, во время этого периода скидок, украинцы пользовались и услугами рассрочки – "оплата частями" или "мгновенная рассрочка". Воспользовавшись этими услугами, украинцы купили товаров на 115 миллионов гривен.

Интересно, что лишь половина покупок пришлась на отечественные магазины.

Что такое черная пятница?Это пятница после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. В этом году праздник приходился на 23 ноября. С каждым годом к распродажам приобщаются все больше украинских магазинов.

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Теги: Техно IT-бизнес Приватбанк
Источник: Техно
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