Украинцы запустили сервис, воспроизводящий голос любого человека

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Киевский стартап Respeecher
Киевский стартап Respeecher / ain.ua

Киевский стартап Respeecher разработал технологию, которая может скопировать голос любого человека. Проект отобрали для обучения в американском акселераторе Techstars.

Украинская команда также получила финансирование в размере 120 тысяч долларов.

Об этом рассказал сооснователь проекта Дмитрий Белевцов, передает издание AIN.UA.

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"Наш продукт позволяет одному человеку говорить голосом другого без использования текста (speech-to-speech). Например, я смогу говорить голосом Барака Обамы. Для этого алгоритм передает мою фразу и на выходе через несколько минут получаем ту же фразу, сказанную голосом Обамы, но с моей интонацией и эмоциональным наполнением", – рассказал Белевцов.

Команда. Сейчас в штате работают 6 человек. В США на обучение отправилось трое основателей проекта.

Компания уже подписала контракты с несколькими медиа и киностудиями. С его помощью можно, например, заставить любую историческую персону произносить текст его настоящим голосом.

Программа скопировала голос Обамы: видео

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Теги: Новости США Новости Техно Техно IT-бизнес
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