В Украине крутые вещи делать значительно проще, – эксперт о диджитализации

У Украины есть большие перспективы и потенциал в плане диджитализации. Ведь на развивающемся рынке и в экономике, значительно легче адаптироваться к технологическим изменениям.

Об этом 24 каналу рассказала соучредитель медицинской платформы Medics Галина Василевская.

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Она также объяснила, что американский рынок будет более чувствительным к изменениям, особенно в здравоохранении и банковской системе.

Она привела пример, когда в США ей нужно было оплатить кампус в университете. Для этого у нее требовали выписать чек:

Я открыла Google и пришлось искать, как выписывают чек. Чеки здесь очень распространены. Мобильные платежи не так популярны и в большинстве мест все еще нужно свайпать карточкой.

Преимущество ситуации в Украине

При этом в Украине чеки ни были распространенным явлением, поэтому не было потребительского банкинга как такового. Поэтому перешли на бесконтактную оплату типа PayPass. Украина обладает значительно более высоким потенциалом в диджитал.

"Поэтому у нас делать какие-то крутые вещи значительно проще. Не нужно взаимодействовать с большим количеством звеньев, вокруг каждого из которых много очень сложного регулирования", – добавила Василевская.

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В настоящее время Украина активно внедряет цифровые образовательные услуги, различные платформы и сервисы, которые в США реализовать значительно сложнее.

Кстати, один из ярких примеров – это цифровой паспорт в приложении Дия. Украина стала первой страной в мире, где э-паспорт имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный аналог.

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