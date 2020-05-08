В Украине торговали подделками Apple: гаджеты купили 1500 пользователей

Киберполиция задержала группу, которая занималась продажей поддельных продуктов компании Apple. Жертвами группы стали по меньшей мере полторы тысячи украинцев.

Про це розповіли у преслужбі кіберполіції. Група діяла близько 3 місяців. За цей час злочинці заробили 1,5 мільйона гривень.

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Як працювала схема

Підроблену техніку замовляли в Китаї. Продаж техніки відбувався через понад 50 сайтів та один фізичний магазин.

При цьому порушники повністю копіювали оригінальні упаковки ґаджетів, використовуючи відтискні марки та унікальні ідентичні IMEI.

Підробки Apple дуже якісно запаковували: відео

Під час обшуків поліції виявила підроблені смартфони та інструкцію до них, а також навушники, ноутбуки та планшети. Крім того правоохоронці вилучили принтери, банківські карти, жорсткі диски, а також приладдя для виготовлення коробок і упаковок товарів.

До складу групи входило 11 людей. Це жителі Львова, Львівської та Волинської областей. Сімом з них оголосили підозру, а ще двох учасників групи поліція затримала.

В Україні торгували підробками Apple / npu.gov.ua

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