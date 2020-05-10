В Украине "умирает" IT-Индустрия: аналитики привели шокирующую статистику

Сегодня в украинской IT-индустрии можно наблюдать настоящий кризис. Дело в том, что стремительно уменьшилось количество вакансий, зато конкуренция растет.

Как отмечают аналитики портала DOU, в IT-компаниях говорят, что кандидатов стало больше, но уровней Junior и Middle. Кроме того, те, кого сократили, готовы работать за меньшие деньги. Об этом говорится в анализе рынка труда по состоянию на апрель 2020 года, который опубликовал ресурс.

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Так, в апреле количество опубликованных вакансий сократилось более чем на треть – 38%, если учитывать среднемесячное количество вакансий за последний год. Если же сравнивать апрель с мартом 2020-го, то сокращение было на 20%.

По словам специалистов, число вакансий уменьшилось почти во всех категориях. Положительная динамика в апреле была лишь у Unity, Security и Product Manager, но и там она – незначительная. Среди самых популярных категорий наибольший спад (более 50%) можно наблюдать у .NET, QA, Front-End, Ruby и HR.

В то же время наихудшая динамика среди крупных городов – в Харькове и Львове. Здесь число вакансий упало на 44% и 40% соответственно.

В итоге существенное уменьшение вакансий привело к увеличению конкуренции среди кандидатов. В апреле 39 отзывов в среднем получала одна вакансия для HR и 25 — для Front-end. И это в четыре раза больше, чем в прошлом году. Также уменьшилось количество отзывов только в категории Unity — с 9 в апреле 2019-го до 4 в апреле 2020-го.

Среди новичков больше всего вакансий было в категории Marketing, QA, Sales и PHP. Среди "мидлов", кроме Front-end и QA, в топ по количеству вакансий вышли еще DevOps.

И учитывая количество отзывов (меньше 6 на одну вакансию), эти специалисты сегодня чувствуют себя едва ли не спокойнее,

– добавляют в DOU.

Относительно вакансий с требованием опыта более 5 лет, то здесь в топе были Java, Front-end и .NET.

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К слову, кризис ударил и по мировым игрокам. В частности, сервис Uber готовится уволить 14% всех работников. Увольнения коснулись штатных сотрудников службы поддержки пользователей, а также специалистов по найму. Всего в Uber работают 26,9 тысяч человек.