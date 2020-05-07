Украине нужен качественный интернет: Зеленский призвал операторов поторопиться с 4G

Президент Украины обсудил с представителями операторов мобильной связи ускорение покрытия качественным интернетом. В частности, речь шла об обеспечении скоростного доступа к мобильному интернету маленьких городков и поселков, внедрение в пассажирских вагонах "Укрзализныци" и на дорогах, которые строятся в рамках программы "Большая стройка".

Глава государства подчеркнул, что хотел бы поскорее увидеть исполнение указа № 497 "О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету", подписанного в июле 2019 года, сообщает сайт президента Украины.

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Владимир Зеленский отметил, что жизнь украинцев в ​​условиях пандемии изменилась и больше перешла в онлайн. Люди покупают лекарства, продукты и другие услуги в сети, поэтому ускорение темпов качественного покрытия именно сейчас – крайне необходимо.

Сейчас в Украине 5 800 маленьких городков, где нет связи. Я сам вижу это, когда езжу в эти города. И не секрет, что на некоторых дорогах люди по полчаса не имеют никакой связи вообще. Надо менять это, и менять скорее,

– сказал президент.

Вместе с тем Зеленский отметил утешительную статистику за апрель, которая свидетельствует о первом развертывания скоростного мобильного интернета в 870 населенных пунктах, где проживает 390 тысяч человек.

"Это возможно. Давайте двигаться быстрыми темпами и в дальнейшем", – подчеркнул он.



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На встрече также обсудили необходимые законодательные инициативы для ускорения покрытия мобильной связью, потребность сотрудничества с местными властями и возможность разработки государственно-частных проектов в этом направлении.

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