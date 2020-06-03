Компания SpaceX успешно запустила корабль Crew Dragon с американскими астронавтами. Сейчас экипаж корабля присоединился к 63-му экипажу МКС и продолжает свою миссию. Алексей Пахунов, как и сотни других людей, которые работают в SpaceX, внес свой вклад в этот успех.

24 канал подробно освещал это историческое событие. Все о важном для США и Мира запуске можно прочитать здесь. За подготовку и полет ракеты отвечала команда SpaceX. Алексей Пахунов работает в компании Илона Маска инженером программного обеспечения.

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Украинец ведет собственный блог, где подробно рассказывает о переезде и опыте работы в Microsoft и Google. Он подробно рассказал о себе и о том, чем занимается в SpaceX, учитывая прикованное к нему внимание после успешного старта ракеты.

Переезд и карьера

Алексей Пахунов родился в Житомире, а образование получил в Хмельницком Технологическом университете "Подолье" (сегодня это Хмельницкий Национальный Университет) по специальности "Компьютерные системы и сети".

В 2004 году Пахунов переехал в Данию. Там он работать в офисе компании Microsoft в Копенгагене. Уже в 2006-м он перешел работать в команду Windows Kernel и снова переехал, но на этот раз уже в США. Как рассказывает Алексей в своем блоге, позже он работал в одной из групп Microsoft Research, а в 2012 году перешел в Google, где работал над Chrome Remote Desktop.

Работа в SpaceX

История карьеры в компании американского миллиардера Илона Маска началась с предложения рекрутера. Алексей согласился, поскольку здесь он мог сочетать любимые хобби: программирование и космос. Следовательно Пахунов работает в SpaceX с 2013 года и сейчас занят над проектом межпланетного корабля Starship.



Алексей Пахунов перед ракетой Falcon 9 от SpaceX

Программное обеспечение ракеты Falcon

После исторического запуска Crew Dragon, который осуществила SpaceX в сотрудничестве с NASA, на Алексея Пахунова обратили внимание его соотечественники, о чем он написал в своем блоге.

Там он сразу ответил на важные вопросы о запуске, его работе в SpaceX и своей роли в компании.

"Успешный запуск пилотируемого Crew Dragon к Международной космической станции заслуженно вызвал повышенное внимание со стороны как средств массовой информации, так и простых смертных. Как-никак, такие события случаются нечасто".

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Что гораздо хуже, известие о том, что в SpaceX работает украинец вызвал большой ажиотаж в Facebook и волну слухов…

– подчеркнул он.

Поэтому Алексей развенчал несколько фейков о себе, и объяснил очевидные вещи, которые, как оказалось, не столь очевидны для многих людей. По словам Пахунова, он не пишет "все программное обеспечение, которое отвечает за полет Crew Dragon". Этим занимается несколько сотен людей в течение многих лет работы.

Украинец пояснил, что ранее он занимался разработкой программного обеспечения для ракеты Falcon 9 и ее тяжелого аналога Falcon Heavy. Сейчас же Алексей работает над программным обеспечением, которое поможет поднять в небо межпланетный корабль Starship, который Илон Маск планирует использовать для транспортировки грузов, доставки людей на Землю и аналогичных целей на Луну и Марс.

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Относительно себя Алексей отметил, что сам не имел никакого отношения к разработке программного обеспечения для корабля Crew Dragon. Этим занимались совсем другие люди из большой команды SpaceX. Впрочем определенный вклад он все же сделал.

Само собой, поскольку софт для всех четырех проектов собирается из одной кодовой базы, то часть моего кода используется при полете Dragon,

– добавил Алексей.



Рабочая среда Алексея Пахунова – Mission control

В команде Алексея Falcon Software работает около десяти человек. Они пишут код для ракет и наземной инфраструктуры.

Украинец также расставил точки над" і " относительно своей должности. Кем его только ни называли, от "главного разработчика" до ответственного за посадку ракеты Falcon 9.

"Нет, моя должность не называется "главный разработчик". Главный инженер (Chief Designer) у нас – Илон Маск собственной персоной. Sr. Software Engineer – это всего лишь обычный разработчик, просто опытный. Эта должность не предусматривает руководства людьми. Для этого есть менеджеры и руководители групп".

К слову, что касается Falcon 9 , то Алексей действительно был ответственным за запуск ракеты в 2015 году и отвечал за запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy, однако говорится о должности Responsible Engineer.

Ответственный инженер координирует взаимодействие различных групп в той или иной области. Например, инженер отвечает за автоматическую систему прерывания полета... Задача ответственного инженера заключается не в том, чтобы сделать всю работу самому, а в том, чтобы вся работа (в одной отрасли) была сделана теми, кто должен ее сделать.

Из блога Алексея Пахунова.

В завершение Алексей ответил на вопрос, который задают ему чаще всего – много ли других выходцев из восточноевпропейских стран работают в SpaceX. Украинец подчеркнул, что в компании Илона Маска работает много украинцев, россиян и множество людей из других стран, "как и в любой большой американской компании".

Смотрите видео Crew Dragon и украинцы: