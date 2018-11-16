Украинец получил 20 тысяч долларов за выявление уязвимости в Steam

Компания Valve, которой принадлежит сервис Steam, выплатила 20 тысяч долларов украинцу Артему Московскому за обнаружение уязвимости.

Об этом пишет ain.ua.

В августе Московский обнаружил ошибку, позволяющую потенциальным хакерам бесплатно генерировать лицензионные ключи.

Читайте также: В iOS 12.1 обнаружили опасную уязвимость

Компания Valve отреагировала на сообщения Московского и провела внутреннюю проверку. Благодаря тому, что украинец обнаружил баг, Valve выплатила ему 20 тысяч.

Это уже не впервые Артем Московский зарабатывает на багах в Valve. Ранее компания выплатила ему около тысячи долларов за незначительные баги. А в июле ему заплатили 25 тысяч долларов за обнаруженную уязвимость, которая открыла доступ к базе данных Steam.

Что такое Steam?

Это сервис для продажи видеоигр и общения игроков. Steam также предоставляет автоматические обновления и новости в области игр. По состоянию на 2017 год количество активных пользователей достигло 125 миллионов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно