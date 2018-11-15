Украинка едет в NASA: стали известны результаты игры Boto Sapiens

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Стали известны результаты игры Boto Sapiens
Стали известны результаты игры Boto Sapiens / Фото организаторов

Месяц в Украине длилась космическая игра Boto Sapiens, победитель которой отправится на экскурсию в Космический центр NASA имени Кеннеди. В испытании приняли участие почти 26 тысяч украинцев.

Об этом рассказали организаторы.

Самой находчивой оказалась киевлянка Марина Полудень. Еще 15 игроков, которые хорошо проявили себя в игре, получат телескопы Sigeta Volans.

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Инициатором и разработчиком игры стала IT-фабрика UNIT Factory. Как пояснили авторы, они решили применить инновационный подход к образованию — интерактив и геймификацию.

“Для первой игры мы выбрали наиболее наукоемкую тему космоса, чтобы заинтересовать украинцев наукой и вдохновить их к самообразованию. Но мы не ожидали такого ажиотажа вокруг Boto Sapiens. Огромное количество игроков и положительных отзывов вдохновляет на продолжение научно-просветительской миссии K.Fund и UNIT Factory — способствовать инновационному развитию Украины”, – заявил президент фонда Василия Хмельницкого K.Fund игры Федор Логвиненко.

Результати гри Boto Sapiens
В Boto Sapiens поиграли 26 тысяч украинцев

Boto Sapiens разработали в формате чат-бота: игра имеет виртуального собеседника, который задает вопросы и анализирует ответы.

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Теги: Техно Космос NASA
Источник: Техно
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