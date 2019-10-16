Украинка, покорившая космос: интервью с астронавткой NASA Гайдемари Стефанишин-Пайпер

Гайдемари Стефанишин-Пайпер – первая американская астронавтка НАСА украинского происхождения, которая побывала в открытом космосе и помогала в сооружении Международной космической станции. Она любит возвращаться в Украину, поскольку именно здесь, на Львовщине, ее корни. В рамках Всемирной недели космоса она провела встречу со студентами НУ "Львовская политехника", где рассказала о своей жизни.

Астронавтка поделилась особенностями тренировки и работы на космической станции, а также о том, как проходил ее первый полет. В группу астронавтов NASA Гайдемари присоединилась в 1996 году, а первый полет в составе экипажа миссии STS-115 осуществила 12 сентября 2006 года.

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Что вдохновило вас стать астронавткой?

Я всегда увлекалась полетами. Это и было одним из того, что заставило меня подать заявку на программу подготовки астронавтов. В детстве мы часто путешествовали в Германию. Я помню, когда мне было 4 года, меня сильно поразили перелеты. Мне действительно нравилось летать и со временем я даже хотела стать пилотом.



"Я действительно могла помочь построить космическую станцию", – Гайдемари в Львове

Я воспользовалась стипендией от ВМС, чтобы платить за колледж. После окончания учебы я осталась в MIT на дополнительный год и получила степень магистра инженерии. Однако мне не удалось пройти проверку на зрение и поэтому я не смогла стать пилотом. Поэтому мне пришлось искать что-то другое, и я решила стать дайвером ВМС. Мне также всегда нравилось плавать. В итоге я занималась ремонтом судов под водой и выполнением спасательных работ.

Когда я узнала о NASA и строительстве космической станции, и увидела, как они занимаются строительством, и то, что они учатся под водой, я подумала, что это больше похоже на дайвинг, чем на полет. Тогда я подумала, что могу это сделать в космосе. Мне было что предложить. Я действительно могла помочь построить космическую станцию. Вот как я подала заявку на программу, и считаю, что мне очень повезло, что меня приняли.

Гайдемари во время второго полета на МКС / NASA

Расскажите о том дне когда вы узнали, что вас приняли в программу подготовки астронавтов NASA.

В тот день я должна была пройти тест на физическую форму для ВМС. Они случайно меня перехватили перед выездом на тест. Мой секретарь позвонил и сказал, что мне звонят с NASA. Это был Боб Кабана, тогда он был руководителем кабинета астронавтов. Если ты получишь телефонный звонок от начальника отдела астронавтов утром, это хороший знак. Он сказал: "Мы хотели бы, чтобы вы стали частью программы астронавтов".

Я была очень взволнованной, но поняла, что не могу просто кричать и прыгать от радости. Я лишь сообщила коллегам хорошую новость. Мне все еще нужно было сдать тест на физическую форму. Мой муж как раз проходил его, и я сообщила ему эту прекрасную новость.

Как проходил ваш полет на МКС, от старта и до выхода на орбиту Земли?

Во время старта ты не можешь увидеть много. Причина в том, что в шаттле на стартовой площадке ты закреплен в сидении и направлен вверх. В кабине находятся шестеро астронавтов. Трое спереди и трое сзади. Я была сзади и не имела возможности наблюдать подъем через смотровое окно. Позже, сидевший впереди астронавт рассказал, что на самом деле не было на что смотреть.

Видео запуска шаттла Атлантис миссии STS-115:

Шаттл стартует таким образом, что после отрыва он поднимается вверх дном. Это снижает аэродинамическое нагрузки и защищает нас от всего, что может прилететь из космоса, как то микрометеориты. Через 3-4 минуты шаттл снова разворачивается, для лучшей связи с командным центром. Полный выход на орбиту от старта составляет до восьми с половиной минут.

Что вас больше всего поразило там, в космосе, в момент когда вы поднялись на МКС?

Первые впечатления, после выхода на орбиту Земли, были чрезвычайные. Вообще всего, что может поразить в космосе, как на меня, это то, как выглядит наша планета. Как только ты поднимаешься на орбиту и видишь оттуда Землю – она действительно впечатляет. Это невероятно захватывающе.

Что вы чувствовали во время вашего последнего выхода в космос? Тогда вы уже знали, что это ваш последний полет?

Когда я выполняла последнюю миссию то знала, что через 8 месяцев покину NASA. Я знала, что делаю это в последний раз. И это было грустно. Я действительно чувствовала грусть осознавая, что это был мой последний выход в космос. Первое, что случилось после прилета – один из моих коллег из экипажа поздравил меня с успешной карьерой. Я знала, что я покидаю NASA, но я возвращалась на флот который я люблю.

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Астронавты NASA проходят тренировки под водой. У вас огромный опыт подводных работ по ремонту судов. Насколько большой чувствуется разница тренировок и работ под водой на отличную от работы в открытом космосе?

Самая большая разница в том, что в водной среде намного труднее двигаться. Вода сильно замедляет твои движения и ты не можешь много двигаться вокруг, ты становишься значительно медленнее, это очень неудобно. Первым, что ты замечаешь в космосе это то, что малейшее твое прикосновение сразу перемещает тебя. Когда ты чуть отталкиваешься от чего-то под водой, этого обычно недостаточно, чтобы хоть как-то заставить тебя двигаться, в космосе выполняя эти же движения ты намного продвигаешься. Ты должен понять, что любое малейшее движение имеет существенные последствия.



Тренировочные работы астронавтов под водой / NASA

Другое, что важно, под водой ты в нейтральном состоянии (то есть не поднимаешься и не двигаешься вниз), но гравитация присутствует. Больше всего ты замечаешь это во время работы с оборудованием. Под водой. Если ты отпустишь мелкий предмет, скажем антенну, как это было у меня во время тренировок перед вторым полетом, она начнет медленно тонуть опустившись своей более тяжелой частью вниз. Она изменит положение, из-за гравитации.

В космосе нет верха или низа, нет гравитации. Там ты отпускаешь антенну и она останется на своем месте, в том же положении. Поэтому на орбите намного легче выполнять такие работы – не нужно бороться с давлением воды и гравитацией.

Сейчас довольно много ажиотажа вокруг космической отрасли. У нас есть миссии NASA, SpaceX, Blue Origin и на самом деле много других компаний. Все они активно занимаются космосом. Какой, на ваш взгляд, является космическая отрасль сегодня?

Сейчас действительно довольно много активности в космической отрасли. Blue Origin и Virgin Galactic, к примеру, акцентируют внимание на космическом туризме. Однако все, что они предлагают, это суборбитальные полеты. То есть это не полеты в космосе вокруг Земли, а лишь подъем до линии Кармана (100 км над уровнем моря, условная граница между атмосферой и открытым космосом) и спуск обратно.

В то же время я считаю, что это действительно интересное направление. Я не уверена, что в ближайшее время он станет массовым, за сложность полетов и цены на билеты, но если есть люди, которые сейчас готовы заплатить за такой опыт, то почему бы не позволить им это сделать.

Если бы NASA предложило вам участие в миссии на МКС, вы бы согласились?

О да. Конечно этот вопрос я бы обсудила со своим мужем, но я бы очень хотела еще раз посетить космос, увидеть МКС и нашу планету оттуда. Это незабываемое зрелище.

Гайдемари во время выполнения работ на МКС / NASA

Как повлияли на вас украинские корни? Какую роль это сыграло в вашей жизни?

Я точно знаю, что это помогло мне определиться – кто я на самом деле. Если вы посмотрите на украинцев, на нашу историю, она действительно была очень тяжелой. Мы тяжело обрели независимость. Но главным в течение всего этого времени является то. Что украинцы никогда не сдаются. Они всегда продолжали бороться, оберегать свои традиции, язык и мечту о свободном украинском народе, свободном государстве. И сегодня, наконец, все это есть.

Получить и сохранить демократию на самом деле очень трудно, это требует много работы. Украина является независимой всего лишь в течение 28 лет. США же, к примеру независимые уже более 200 лет и мы до сих пор работаем над демократией. Но я знаю, что украинский народ продолжает воплощать свои мечты, продолжает бороться за них. Это важный момент, думаю именно это помогло мне стать астронавткой. На моем пути было много испытаний и препятствий. Это действительно трудно, тебе нужно решать, что делать, но важно никогда не отпускать свою мечту.



"Важно никогда не отпускать свою мечту", – Гайдемари Стефанишин-Пайпер