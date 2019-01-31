Украинская "королевская битва" Fear The Wolves получила дату релиза

"Королевская битва" Fear The Wolves от разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. получила дату долгожданного релиза. Шутер после долгого тестирования и доработки представят уже 6 февраля, к тому же у разработчиков есть приятный сюрприз для фанатов.

Студия Vostok Games, основанная ветеранами GSC Game World, приступила к завершающей стадии работы над Fear The Wolves. По словам коллектива, финальное обновление не только принесет массу новых элементов, но и решит проблемы с производительностью серверов, сообщает PCGamer.

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Когда выйдет игра Fear The Wolves? Возможно, старания команды наконец принесут нужные плоды: пока немногочисленное сообщество пользователей не слишком жалует игру. Полноценный релиз назначен на 6 февраля: тогда и станет известно, удалось ли создателям боевика спасти свое творение.

Трейлер игры Fear The Wolves – смотрите видео

На старте продаж игра Fear The Wolves получит приятный бонус. Однако на одни только улучшения и оптимизацию Vostok Games не полагается. Чтобы уж наверняка заманить в шутер побольше новичков, его на время сделают бесплатным. С 6 по 12 февраля игра будет доступна для всех желающих. Возможно, это поможет решить одну из проблем, на которую жалуются геймеры – низкий онлайн и отсутствие противников. Те, кому чернобыльский Battle Royale приглянётся во время акции, смогут купить ее со скидкой.

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