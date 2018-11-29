Украинская пенсионерка стала фрилансером и работает с нейросетью

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Татьяна Станиславовна работает фрилансером
Татьяна Станиславовна работает фрилансером / ain.ua

В украинских компаниях эйджизм (дискриминация по возрасту) – очень распространенное явление. Во многих вакансиях указывают, что ищут человека до 35 лет, так как считают, что люди старше этой возрастной отметки не успевают за развитием технологий.

Издание ain.ua рассказало историю киевской пенсионерки, которая сломала этот стереотип.

56-летняя пенсионерка Татьяна Станиславовна 25 лет проработала заведующей в клинической лаборатории, в лабораторном центре главного военного госпиталя.

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В 52 года она вышла на пенсию. Она занималась домашней робото и внуками, но параллельно посещала мероприятия фонда "Жизнелюб", который занимается организацией досуга пожилых людей и ищет работодателей для пенсионеров.

В организации женщине посоветовали попробовать силы в стартапе Petcube.

Я ничего не знала об этой компании, но сразу согласилась поработать. Я много лет была руководителем, у меня всегда была большая ответственность за людей, а здесь нужно было просто делать свою работу и отвечать за себя. Сотрудники доброжелательные, все показывают и рассказывают, а еще много улыбаются. По офису бегают собаки и тычут в тебя своим мокрым носом,
– рассказала Татьяна.

В компании ее научили работать с нейросетью. Далее ей выдали ноутбук. Она работает дома по 5-7 часов в день. Ее основная задача: смотреть видео и аудио, определять источник звука и отправлять результат нейросети.

И на этом женщина не планирует останавливаться – она хочет посещать компьютерные курсы и курсы английского.

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Теги: Техно Стартап IT-бизнес
Источник: Техно
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