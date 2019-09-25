Украинская школьница разработала гаджет, который может спасти жизнь
Украинская школьница Анастасия Кононенко разработала любопытный девайс. Девушка также получила государственный грант в размере пол миллиона гривен на развитие своего изобретения.
Об этом сообщили в Малой академии наук Украины.
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В чем польза изобретения? Устройство, которое разработала Анастасия Кононенко, буквально спасает жизнь в замкнутом пространстве. Оно может автоматически включить климат-контроль внутри закрытого автомобиля. Поэтому оно может спасти жизни детей и животных, которые оказались внутри него.
Уже неоднократно эксперты говорили о проблеме, когда родители оставляют ребенка в закрытой машине. В жаркое время это может быть очень опасно, ведь ребенок может получить тепловой удар или даже задохнуться.
Как работает разработка? Система работает на основе трех датчиков – температуры, звука и движения. Они фиксируют соответствующие параметры и посылают сообщение на телефон, что в помещении осталось живое существо.
"Датчик температуры может при необходимости самостоятельно регулировать температуру: или делать ее более теплой или более холодной. Устройство можно использовать в любых замкнутых пространствах: это может быть и машина, и боксы в больницах и тому подобное", – пояснила Кононенко.
Кстати, этот грант девушка получит «услугами», которые она потратит на разработку бизнес-модели, подготовку презентационных материалов, лабораторное тестирование изобретения, подготовку патента и тому подобное.
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