Украинская школьница разработала гаджет, который может спасти жизнь

Украинская школьница Анастасия Кононенко разработала любопытный девайс. Девушка также получила государственный грант в размере пол миллиона гривен на развитие своего изобретения.

Об этом сообщили в Малой академии наук Украины.

Интересно: Lenovo выпустила бюджетные смарт-часы

В чем польза изобретения? Устройство, которое разработала Анастасия Кононенко, буквально спасает жизнь в замкнутом пространстве. Оно может автоматически включить климат-контроль внутри закрытого автомобиля. Поэтому оно может спасти жизни детей и животных, которые оказались внутри него.

Уже неоднократно эксперты говорили о проблеме, когда родители оставляют ребенка в закрытой машине. В жаркое время это может быть очень опасно, ведь ребенок может получить тепловой удар или даже задохнуться.

Как работает разработка? Система работает на основе трех датчиков – температуры, звука и движения. Они фиксируют соответствующие параметры и посылают сообщение на телефон, что в помещении осталось живое существо.

"Датчик температуры может при необходимости самостоятельно регулировать температуру: или делать ее более теплой или более холодной. ​​Устройство можно использовать в любых замкнутых пространствах: это может быть и машина, и боксы в больницах и тому подобное", – пояснила Кононенко.

Кстати, этот грант девушка получит «услугами», которые она потратит на разработку бизнес-модели, подготовку презентационных материалов, лабораторное тестирование изобретения, подготовку патента и тому подобное.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно