Украинская студия 4A Games разрабатывает новую игру: что об этом известно

Игра Metro: Exodus принесла большой успех разработчикам из студии 4A Games. Однако, украинцы не планируют останавливаться на достигнутом: раньше разработчики анонсировали сюжетные DLC для Metro: Exodus, а теперь в сети опубликовали новую информацию о новом AAA-проекте от известной студии.

Как сообщает PCGamesN, интересная информация о новой игре нашлась в финансовом отчете компании THQ Nordic, который недавно опубликовало издательство.

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Что такое AAA игра?

Термин "AAA-игра" используется в индустрии компьютерных игр для обозначения наиболее высокобюджетных компьютерных игр, рассчитанных на массовую аудиторию. Они требуют огромных затрат как на саму разработку игры, так и на ее рекламу, в первую очередь, маркетинговую кампанию на выходе.



Разработка AAA-игр связана с высокими экономическими рисками, поскольку окупаемость игры требует продажи огромного числа копий. К слову, это понятие аналогично термину "блокбастер" из киноиндустрии.

Трейлер игры Metro: Exodus – смотрите видео

В период с 1 января 2018 года по 31 марта 2019 года мы подписали несколько новых проектов, среди которых значится контракт на разработку новой неназванной AAA-игры от студии 4A Games, разработчика франшизы Metro,

– говорится в официальном отчете THQ Nordic.

К сожалению, это вся информация о новом проекте 4A Games, которую представили широкой публике. Учитывая то, что сейчас студия трудится над двумя DLC для Exodus, работу над которыми она закончит только в начале 2020 года, полноценный анонс нового проекта можно ожидать не ранее, чем через несколько лет.

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