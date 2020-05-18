Украинские студенты разработали бота, что поможет с дистанционным обучением

Пандемия коронавируса – это вызов не только для медицинской системы, но и для многих других. В частности, существенные изменения произошли и в сфере образования. Чтобы сделать процесс обучения более удобным, украинские студенты запустили специального бота.

Как рассказали 24 каналу в пресс-службе Microsoft в Украине, этот бот должен помочь учителям эффективнее перейти на дистанционное обучение через сервис Microsoft Teams.

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Детали

Студенты в рамках программы Microsoft Student Partner создали бота, который помогает пользователям найти ответы на различные базовые вопросы связанные с Microsoft Teams для перехода на дистанционное обучение.

Бота разработали с помощью Azure Cognitive Services. Он работает в мессенджере Telegram, Teams, а также в веб-версии.

Сначала студенты создали базу знаний для бота. При этом каждый новый вопрос к боту делает его умнее, ведь система делает анализ и выявляет альтернативные вопросы. Далее вопрос обрабатывает команда и добавляют в соответствии с основной базой.

Как появилась идея

После проведения вебинара по дистанционному обучению, в котором участвовало 800 учителей, стало понятно что у них есть много вопросов. Например, как наладить обучение онлайн и с чего начать работу с Microsoft Teams, как школам получить бесплатно Office 365 и тому подобное. Студенты проанализировали все вопросы и собрали самые типичные из них.

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