Украинские бизнесмены собрали 5 миллионов гривен на лечение больных COVID-19 медиков

В Украине запустили платформу для сбора помощи украинским медикам в борьбе с коронавирусом. Это сервис helpdoctors.com.ua. С его помощью удалось собрать 5 миллионов гривен.

Эти средства пойдут на лечение медиков, которые заразились COVID-19. Такие деньги удалось собрать всего за 5 дней. Всего к проекту присоединились 4 811 меценатов.

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"Сейчас украинские врачи как никогда нуждаются в поддержке и добрых словах. Поблагодарить их за самоотверженную работу – наименьшее, что может сделать каждый из нас", – говорят в Минздраве.

Как получить помощь

Для получения помощи нужно оставить заявку на сайте helpdoctors.com.ua, подтвердить статус медицинского работника и диагноз инфицирования коронавирусом.



За 5 дней собрали 5 миллионов гривен / Скриншот

Еще один сервис для помощи

Ранее мы писали, что общественная организация "Пациенты Украины" запустила ресурс covid19.patients.org.ua, который помогает собирать средства на помощь медучреждению.

Через сайт пользователи могут помочь приобрести необходимые средства защиты. В частности, деньги собирают на:

закупку средств индивидуальной защиты для врачей.

аппараты искусственной вентиляции легких.

портативные рентгены.

Тест-системы ПЦР (это основной тест, который делают человеку с симптомами коронавируса. Его также делают после того, как человек выздоровеет).

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