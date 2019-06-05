Украинские чиновники отправили обращение в Google: в чем причина

Украинские чиновники обратились к руководству корпорации Google с просьбой не использовать видеохостинг YouTube в гибридной войне. В частности, речь идет о блокировании трансляций спутникового телеканала ATR T (ООО ТК Атлант-СВ).

В чем причина? Как сообщается на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, требование удалить с официального YouTube-канала вещателя некоторые его передачи, телеканал получил от платформы YouTube вследствие жалобы.

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Основанием обращения YouTube стало требование Роскомнадзора. В нем утверждают, что размещенные на канале материалы нарушают российское законодательство об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Законно ли решение Google? Национальный совет в своем письме к корпорации Google акцентирует, что вещание украинских медиа находится под юрисдикцией Украинского государства. И единственным регуляторным органом, куда можно обращаться по поводу размещенного ими контента, является украинский регулятор – Национальная рада Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В Нацсовете уверены, что такими действиями Российская Федерация использует корпорацию Google и ее дочернюю компанию YouTube в своих интересах в процессе ведения гибридной войны против Украины.

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