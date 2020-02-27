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Украинские IT-компании могут нанимать иностранцев по упрощенным правилам: почему это важно

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На украинских ИТ-специалистов это не повлияет / akvilegia.com

Кабинет министров установил квоту на иммиграцию 5 000 иностранных специалистов для работы в украинских ИТ-компаниях. По этой квоте компании смогут оформлять иностранных сотрудников по упрощенной процедуре.

Что такое квота на иммиграцию

Это предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которые могут получить разрешение на иммиграцию в течение года.

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При этом оформить работника по квоте проще, чем получать рабочую визу. Ведь визу нужно ежегодно обновлять. Квота позволяет проходить проверку раз в 10 лет и самому выбирать, где работать.

Почему это важно

Несмотря на то, что работа в сфере ИТ очень перспективная, спрос на специалистов значительно превышает предложение. Ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тысяч ИТ-специалистов. При этом ежегодно в Украине появляются 40 тысяч вакансий.

Поэтому эта иммиграционная квота позволит частично закрыть потребность рынка в высококвалифицированных специалистах.

В Министерстве цифровой трансформации уверяют, что эти квоты не повлияют на спрос на украинских работников.

"Мы получим приток senior-специалистов, которые смогут помочь нам быстрее и качественнее развивать индустрию в Украине, и, как следствие, мотивировать больше украинцев оставаться работать здесь", – говорят в Министерстве.

Как эти квоты распределены между украинскими городами

  • Киев – 2500
  • Харьков – 700
  • Днепр – 600
  • Одесса – 600
  • Львов – 600

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Министерство цифровой трансформации Работа Новости Техно Техно IT-бизнес
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