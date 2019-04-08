Украинские киберспортсмены стали чемпионами по GS: GO и выиграли четверть миллиона долларов

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Украинские киберспортсмены стали чемпионами по GS: GO
Украинские киберспортсмены стали чемпионами по GS: GO / Фото: Natus Vincere

Украинская команда Natus Vincere по GS: GO стала чемпионом StarSeries & i-League CS: GO Season 7. За победу украинские киберспортсмены получили 250 тысяч долларов.

Как рассказали в Федерации киберспорта Украины, в гранд-финале украинцы обыграли шведов Fnatic со счетом 3: 0. Украинскую команду возглавлял Даниил "Zeus" Тесленко.

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Турнирная таблица StarSeries & i-League CS: GO Season 7:

1 место – Natus Vincere (250 000 долларов);
2 место – Fnatic (80 000 долларов);
3-4 место – Renegades, NRG Esports (30 000 долларов);
5-8 место – NiP, North, ENCE Esports, Team Vitality (15 000 долларов);
9-11 место – Team Spirit, BIG, FaZe Clan (8 500 долларов);
12-14 место – TYLOO, ViCi Gaming, MiBR (5 500 долларов);
15-16 место – paiN Gaming, Panda Gaming (4 000 долларов).

Интересно, что после турнира киберспортивный портал HLTV.org выбрал самого ценного игрока. Им стал участник команды Na'Vi Александр" s1mple " Костылев.

Кто такой Александр Костылев?
Он является профессиональным киберспортсменом в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. Сейчас он играет в компании Natus Vincere на позиции основного AWP. Портал HLTV.org назвал парня лучшим игроком 2018 года в игре CS: GO. Недавно киевлянин стал официальным амбассадором компании AMD, занимающейся производством процессоров и видеокарт.

Что такое StarSeries & i-League Season 7?
Это турнир популярной компьютерной игры CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive). Он проходил с 30 марта по 7 апреля в Шанхае. Всего в соревновании приняли участие 16 команд. Призовой фонд составил полмиллиона долларов.

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Теги: Киберспорт Новости Техно Игры Техно
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