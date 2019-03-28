Украинские продакт-менеджеры в IT зарабатывают до 6 тысяч долларов

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Сколько зарабатывают украинские продакт-менеджеры
Сколько зарабатывают украинские продакт-менеджеры / medium.com

Среднестатистический украинский продакт-менеджер в IT получает от двух до четырех тысяч долларов в месяц. Об этом говорится в "Исследовании рынка продакт-менеджеров Украины 2019".

Как говорится в исследовании, они опросили 99 специалистов из 60 украинских компаний.

Как выглядит среднестатистический продакт-менеджер

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Средний возраст работника – 29 лет. 74% таких работников живут в Киеве и работают над B2B или B2C-продуктами. Интересно, что почти четверть из них учились за границей.

Еще почти половина опрошенных (45%) никогда не работали по специальности.

Українські продакт-менеджери в IT заробляють до 4 тисяч доларів
Сколько зарабатывают украинские продакт-менеджеры

Сколько зарабатывают

Как уже было сказано, среднестатистический продакт-менеджер зарабатывает от 2 до 4 тысяч долларов. При этом зарплата на рынке колеблется от тысячи до 6 тысяч долларов.

Интересно, что около половины опрошенных говорят, что в будущем хотят работать заграницей. Те, что планируют в дальнейшем работать в Украине, говорят, что хотят развивать украинские продукты и что здесь нравится жить.

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Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес
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