Украинские разработчики показали дизайн электрогрузовика CoolOn

Украинские разработчики из Кривого Рога создали фирменный грузовой электромобиль CoolOn. Он имеет запас хода 200 км и его могут использовать для служб доставки.

Один из участников команды Виталий Брызгалов поделился дизайном будущей новинки. Правда, это не окончательный его вид – сейчас разработчики проектируют и тестируют сразу несколько вариантов электрогрузовика.

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Что известно

Как рассказал Брызгалов, один из вариантов CoolOn получит кубический дизайн с длиной 5 000 мм, шириной 1 700 мм и высотой 2 100 мм. Грузовой отсек может быть как с открытым кузовом, так и оснащенным специальным оборудованием, например для уборки улиц, манипулятором, вышкой для ремонта и тому подобное.

Украинский электромобиль получит литиевый аккумулятор LiFePO4 с емкостью 40 кВтч. Этого должно хватить на 200 км хода без подзарядки. Интересно, что электродвигатель тоже разработала команда CoolOn.

"Электротранспорт только начинает покорять мир. Поэтому мы имеем возможность создать новую отрасль. От маленького CoolOn до электробусов", – добавил Брызгалов.

Когда увидим

Ранее разработчики планировали провести презентацию модели до конца весны 2020 года. А уже осенью планировали наладить полноценное производство. Однако, вмешалась ситуация с коронавирусом. Поэтому о новых сроках пока говорить рано.

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