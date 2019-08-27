Украинские разработчики создали электронного помощника для депутатов: что он умеет

В новоизбранных нардепов будет необычный помощник – это Telegram-бот, которого разработали украинские специалисты. Он имеет множество полезных функций, которые призваны облегчить жизнь народных избранников.

Чат-бота создали сотрудники IT-подразделения аппарата Верховной Рады совместно с Украинским институтом будущего. Об этом на пресс-конференции сообщила народный депутат нового созыва Галина Янченко.

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Что умеет делать Telegram-бот

Эксперт по вопросам искусственного интеллекта Украинского института будущего Антон Семенов пояснил, что чат-бот создан для того, чтобы помогать народному депутату.

Электронный помощник может:



– подсказать народному депутату, как правильно оформить своих помощников, какие документы для этого нужны;

– показать залы, которые доступны для заседаний;

– проинформировать о законодательной деятельности;

– предоставить документы на регламент Верховной Рады;

– объяснить, как правильно работать с системой электронных заседаний комитетов.

Галина Янченко отметила, что Telegram-бот – это один из шагов превращения государства из бюрократического в государство в "смартфоне". Более того, в Верховную Раду прошли немало новых нардепов, которым нужна помощь, поэтому электронный помощник сможет сориентировать их в определенных вопросах.

Мы видим этот инструмент как гид, он будет служить успешному внедрению технологий искусственного интеллекта в законотворческом процессе. В ближайшее время этот инструмент обогатится учебными видеоматериалами, которые помогут народным депутатам легко пройти курс обучения в работе с новыми инновационными платформами в Верховной Раде,

– сказал Сидоренко.

Стоит добавить, первое заседание Верховной Рады состоится 29 августа. Избранные депутаты уже получили проект повестки дня. Во время первого заседания депутаты будут избирать председателя Верховной Рады, его заместителей, премьер-министра Украины и будут формировать Кабмин.

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