Украинские студенты разработали сервис для борьбы с болезнями сердца

Украинский стартап Cardio Vision разработал умный сервис для борьбы с болезнями сердца. Все началось с того, что к украинским студентам обратился австралийский владелец сети больниц, а сотрудничество переросло в успешный проект.

Как все началось

Владелец сети больниц в Австралии обратился к студентам Украинского католического университета с проблемой: пациентам приходилось долго ждать диагностику кардиологических данных – их было так много, что специалисты просто не успевали их обрабатывать.

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Богдан Петришак и Маричка Добко работали над искусственным интеллектом (ИИ) в медицинской отрасли, начиная с первого курса. К ним присоединился преподаватель Олесь Добросевич, который имел глубокую экспертизу в разработке искусственного интеллекта. Совместными усилиями они нашли решение.

В результате создали проект Cardio Vision, который работает на базе искусственного интеллекта. Кстати, в 2019 году команда получила первую серьезную победу – 1 место в международном конкурсе AI for Good Challenge 2019 от Microsoft среди разработчиков, студентов и специалистов из данных, которые ищут инновационные решения на базе ИИ.

Сейчас команда занимается разработкой клинических тестов для запуска в Австралии, и вскоре в Украине.



Cardio Vision должен заработать и в Украине

Как работает Cardio Vision

Каждая третья смерть в мире вызвана сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это – инфаркты, инсульты, нарушения ритма сердца, сердечная недостаточность. Но чаще всего люди умирают в результате ишемической болезни сердца (нарушение кровоснабжения мышцы сердца).

Для диагностики коронарной недостаточности используют несколько различных инструментов. Один из самых распространенных – КТ коронарография.

Продукт Cardio Vision – это веб-сервис, который позволяет врачам загружать снимки КТ коронарографии пациента, и с помощью искусственных нейронных сетей определять степень закупорки коронарных артерий, так называемый уровень стеноза (нарушения кровоснабжения). Также сервис помогает выделить пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи в первую очередь и информирует об этом врача.

В чем уникальность

Процедура КТ коронарографии генерирует очень большое количество изображений (1000-1500 для одного пациента). Больница, обслуживающая 10-20 пациентов, генерирует около 20 тысяч изображений ежедневно. Это очень большое количество данных, которое врачи просто физически не успевают анализировать. Они тратят около половины рабочего времени только для интерпретации этих снимков.

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Сервис является программным обеспечением, доступным онлайн, и для которого не требуется специальное оборудование.

Уникальность технологии Cardio Vision состоит в том, что система полностью автоматически определяет уровень стеноза на снимках КТ коронарографии. Такого не делает ни один из многочисленных конкурентов на рынке.

Как это работает

Искусственный интеллект играет ключевую роль в технологическом решении Cardio Vision. Врач загружает снимки сердца пациента в веб-сервис. Алгоритмы анализируют все данные и дают предсказания уровня стеноза на каждом клинически важном участке коронарного дерева: здоровый участок, не существенный уровень стеноза или опасная стадия укупорки. Таким образом, специалист получает предсказания общего состояния коронарной артерии и может мгновенно определить стадию заболевания конкретного пациента.

Также радиологи имеют возможность открыть отдельно каждое изображение и подсветить все участки, на которые обращает внимание нейронная сеть при финальном прогнозе. В основном, подсвеченные участки – это закупорки различных типов, которые вызывают сужение коронарных артерий. Эта опция очень важна, поскольку пользователи сервиса смогут получить таким образом интерпретацию предсказаний алгоритмов.



Cardio Vision не заменит врача, а будет помогать в работе

Система Cardio Vision не принимает решений за врача. Это не продукт, который отберет у специалистов работу или заменит их. Это технология поддержки принятия решений врачей, которая сделает рутинную работу легче, быстрее и проще.

Когда больницы смогут пользоваться

Сейчас продукт Cardio Vision еще на стадии тестирования. Команда разрабатывает и проводит клинические испытания. По планам, в течение первой половины 2020 года проект сможет успешно пройти все этапы тестирования и выйти сначала на австралийский рынок, а затем и на украинский.

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