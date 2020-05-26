Украинская электронная почта МКТА сливает данные ФСБ

Сервис электронной почты META обнаружили в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), который с 2014 года ведет Роскомнадзор. Украинский почтовый сервис стал первым украинским ресурсом, который согласился на сотрудничество с Россией.

Присутствие украинского сервиса в реестре заметили активисты проекту РосКомСвобода.

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Отмечается, что ФСБ может требовать у META все контакты пользователей из адресной книги, электронной почты, а также данные о количестве и объеме сообщений авторизации через сторонние сервисы, личную переписку внутри интернет-ресурса и другие метаданные.

В ходе очередного мониторинга реестра ОРВИ РосКомСвобода обнаружила нового участника, который интересен тем, что стал первым из украинских интернет-сервисов, который согласился на сотрудничество с Роскомнадзором и ФСБ,

– отметили в проекте.

Что это означает для пользователей

Для внесения в реестр сервис согласился предоставить свои данные Роскомнадзору, а также обязался "собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам".

По так называемому "закону Яровой", который вступил в силу 1 июля 2018 года, участник реестра обязуется хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио, видео и другую информацию от 30 дней до полугода в зависимости от типа информации. Кроме того, реестр должен передавать эту информацию российским спецслужбам по их запросу.

Активисты проекта предположили, что Роскомнадзор мог внести компанию в реестр без уведомления о том, какие обязанности на нее теперь полагаются, однако в публичном поле владельцы сервиса пока никак свои взаимоотношения с российскими силовиками и надзорными органами не прокомментировали.

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Что известно про МЕТА?Это сервис электронной почты создан на базе одноименного поисковика. В Украине он работает с 1998 года. В 2007 году партнерами компании стали инвестгруппа "Русские фонды" и международная венчурная компания Digital Sky Technologies, созданная российским бизнесменом Юрием Мильнером.