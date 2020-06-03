В компании отмечают, что в течение трех дней, начиная с 31 мая на инфраструктуру провайдера "Воля" в Харькове осуществляются массовые кибератаки. Поэтому многие абонентов интернет-провайдера возникают проблемы с доступом к Интернету.

В компании сообщили, что сначала атаки осуществлялись только на абонентские подсистемы, однако впоследствии они перекинулись на телекоммуникационную инфраструктуру.

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Каковы масштабы проблемы

Отмечается, что в результате хакерских атак на оборудование компании пострадали более 100 тысяч абонентов Интернета.

Специалисты компании также зафиксировали попытку атаки на официальный сайт провайдера. В целом абоненты не могли пользоваться сервисами компании 12 минут 31 мая и 45 минут 1 июня.

DDoS атаки были массивными и хорошо организованными. Тип атаки – UDP флуд и переполнения емкости каналов с трафиком объемом более 200 Гб,

– сообщили в компании.

Что такое UDP?

Это протокол, который используется для онлайн потоковых сервисов – стриминг, телефония, видеоконференции и другое. Атака производилась с десятков тысяч разных IP адресов по всему миру – США, Малайзия, Тайвань, Вьетнам.

Представители компании отметили, что обратились к киберполиции с заявлением о масштабной DDoS атаке на инфраструктуру.