Украинский провайдер "Воля" страдает от атак хакеров
В компании отмечают, что в течение трех дней, начиная с 31 мая на инфраструктуру провайдера "Воля" в Харькове осуществляются массовые кибератаки. Поэтому многие абонентов интернет-провайдера возникают проблемы с доступом к Интернету.
В компании сообщили, что сначала атаки осуществлялись только на абонентские подсистемы, однако впоследствии они перекинулись на телекоммуникационную инфраструктуру.
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Каковы масштабы проблемы
Отмечается, что в результате хакерских атак на оборудование компании пострадали более 100 тысяч абонентов Интернета.
Специалисты компании также зафиксировали попытку атаки на официальный сайт провайдера. В целом абоненты не могли пользоваться сервисами компании 12 минут 31 мая и 45 минут 1 июня.
DDoS атаки были массивными и хорошо организованными. Тип атаки – UDP флуд и переполнения емкости каналов с трафиком объемом более 200 Гб,
– сообщили в компании.
Что такое UDP?
Это протокол, который используется для онлайн потоковых сервисов – стриминг, телефония, видеоконференции и другое. Атака производилась с десятков тысяч разных IP адресов по всему миру – США, Малайзия, Тайвань, Вьетнам.
Представители компании отметили, что обратились к киберполиции с заявлением о масштабной DDoS атаке на инфраструктуру.