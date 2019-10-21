Украинский астронавт объяснила, почему космический туризм не станет массовым

О космическом туризме говорят уже не первый год. При этом несколько компаний уже имеют конкретный план путешествий, даже продают билеты. Но действительно ли на самом деле в будущем мы будем летать в отпуск в космос?

Астронавт NASA Хайдемари Стефанишин-Пайпер, которая имеет украинские корни, рассказала Техно 24, что она думает по этому поводу.

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"Сейчас действительно довольно много активности в космической отрасли. Blue Origin и Virgin Galactic, к примеру, акцентируют внимание на космическом туризме. Однако все, что они предлагают, это суборбитальные полеты. То есть это не полеты в космосе вокруг Земли, а лишь подъем к линии кармана (100 километров над уровнем моря, условная граница между атмосферой и открытым космосом) и спуск обратно", – пояснила астронавт.

Она считает, что в ближайшем будущем мы не будем летать в космос, как туристы. При этом Хайдемари отметила, что это действительно интересное направление.

Я не уверена, что в ближайшее время оно станет массовым, из-за сложности полетов и цены на билеты и т.д.,

– добавила астронавт.

Кто такая Хайдемари Стефанишин-Пайпер?

Она американская астронавт с украинскими корнями. Женщина проходила военную службу в военно-морском флоте. Первый полет в космос осуществила в 2006 году. Еще один полет состоялся в 2008 году. Украинка помогала с сооружением Международной космической станции.

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