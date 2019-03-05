Украинский интернет-трафик проходит через российскую компанию, – СМИ

Большинство украинских интернет-провайдеров являются лишь посредниками в предоставлении телекоммуникационных услуг своим клиентам. Одним из поставщиков является компания RETN с офисом в Лондоне, в которой прослеживается российский след.

Как читаем в материале на сайте tokar.ua частично интернет-трафик проходит через оборудование Ростелекома.

Клиентами RETN являются многие украинские интернт-провайдеры:

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Воля ("Киевские телекоммуникационные сети") Farlep (Vega) Fregat (один из крупных провайдеров Днепра) Gigatrans (Днепр, Одесса, Харьков, Киев, Львов) Infocom Lanet Интертелеком Киевстар Укртелеком.

Российский след. Компания RETN работает в 36 странах и обслуживает более 1900 клиентов. Больше всего клиентов компании в Восточной Европе и России. В апреле 2012 года компанию купил крупнейший провайдер России – Ростелеком. Стоимость сделки составила 45 миллионов долларов.

RETN купил Ростелеком

Ростелекомом руководят экс-руководитель Апминистрации президента России Сергей Иванов и экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Осеевский. Оба являются членами партии "Единая Россия", а Иванов еще и имеет орден за “возвращение” Крыма.

Стоит ли паниковать. Бить тревогу, в любом случае не стоит. Большинство данных, передаваемых сетями, зашифрованы. Провайдер обычно не знает, что делает пользователь на сайтах с зашифрованным соединением. Правда, провайдеру известно, какие именно сайты мы посещаем.

Но шифрование срабатывает не всегда. Так, Google только летом 2017 начал занижать в выдаче сайты, которые не использовали https (зашифрованное соединение). Ситуация вызывает беспокойство, ведь практически весь украинский и европейский трафик проходит через российские серверы, где его можно анализировать и хранить. Так, россияне могут легко заблокировать доступ к нужному сайту или заменить его на другой.

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