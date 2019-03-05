Украинский интернет-трафик проходит через российскую компанию, – СМИ

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Украинский интернет-трафик проходит через российскую компанию
Украинский интернет-трафик проходит через российскую компанию

Большинство украинских интернет-провайдеров являются лишь посредниками в предоставлении телекоммуникационных услуг своим клиентам. Одним из поставщиков является компания RETN с офисом в Лондоне, в которой прослеживается российский след.

Как читаем в материале на сайте tokar.ua частично интернет-трафик проходит через оборудование Ростелекома.

Клиентами RETN являются многие украинские интернт-провайдеры:

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  1. Воля ("Киевские телекоммуникационные сети")
  2. Farlep (Vega)
  3. Fregat (один из крупных провайдеров Днепра)
  4. Gigatrans (Днепр, Одесса, Харьков, Киев, Львов)
  5. Infocom
  6. Lanet
  7. Интертелеком
  8. Киевстар
  9. Укртелеком.

Российский след. Компания RETN работает в 36 странах и обслуживает более 1900 клиентов. Больше всего клиентов компании в Восточной Европе и России. В апреле 2012 года компанию купил крупнейший провайдер России – Ростелеком. Стоимость сделки составила 45 миллионов долларов.

Український інтернет-трафік проходить через російську компан

RETN купил Ростелеком

Ростелекомом руководят экс-руководитель Апминистрации президента России Сергей Иванов и экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Осеевский. Оба являются членами партии "Единая Россия", а Иванов еще и имеет орден за “возвращение” Крыма.

Стоит ли паниковать. Бить тревогу, в любом случае не стоит. Большинство данных, передаваемых сетями, зашифрованы. Провайдер обычно не знает, что делает пользователь на сайтах с зашифрованным соединением. Правда, провайдеру известно, какие именно сайты мы посещаем.

Но шифрование срабатывает не всегда. Так, Google только летом 2017 начал занижать в выдаче сайты, которые не использовали https (зашифрованное соединение). Ситуация вызывает беспокойство, ведь практически весь украинский и европейский трафик проходит через российские серверы, где его можно анализировать и хранить. Так, россияне могут легко заблокировать доступ к нужному сайту или заменить его на другой.

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Теги: Новости России Новости Техно Техно Интернет
Источник: 24 Канал
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